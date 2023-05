REGNO UNITO. Difesa sottomarina condivisa con la Norvegia

Il Regno Unito e la Norvegia concordano di sviluppare una partnership strategica per contrastare le minacce sottomarine condivise, comprese quelle alle infrastrutture sottomarine.

I ministri della Difesa britannico e norvegese hanno firmato il 18 maggio un partenariato di sicurezza per contrastare le minacce sottomarine.

Ben Wallace e Bjørn Arild Gram, hanno firmato una dichiarazione di intenti durante una visita al Centro Operativo Marittimo di Northwood, concordando di collaborare ulteriormente sulle capacità sottomarine per migliorare la sicurezza del Nord Atlantico, riporta un comunicato della Difesa britannica.

Il crescente utilizzo dei fondali marini per scopi energetici e di comunicazione ha comportato un aumento delle opportunità per gli avversari di minacciare le infrastrutture nazionali critiche sottomarine occidentali, come si è visto con il danneggiamento del gasdotto Nordstream, per il quale il Regno Unito e la Norvegia hanno aumentato congiuntamente i pattugliamenti di sicurezza nella regione.

Basandosi sulla collaborazione in corso, questa partnership migliorerà la capacità delle due nazioni di esercitarsi e operare insieme e di sviluppare capacità che proteggeranno i nostri interessi condivisi nel Mare del Nord, semplificando al contempo il processo per gli alleati e i partner di unirsi o integrare le attività del Regno Unito e della Norvegia.

«Cooperando attraverso il Jef e il Northern Group con la Norvegia, nostro partner di lunga data nella difesa e alleato della Nato, stiamo potenziando le nostre capacità congiunte per proteggere le infrastrutture nazionali critiche occidentali sul fondo marino. L’attacco al gasdotto Nord Stream ha determinato una collaborazione ancora più stretta tra i nostri mezzi collettivi per individuare e difendere dalle minacce sottomarine e garantire la sicurezza del Nord Atlantico. Con interessi comuni nel Mare del Nord, nell’Atlantico settentrionale e nel Grande Nord, la sicurezza regionale è fondamentale per la sicurezza nazionale di entrambe le nazioni. Questa partnership strategica continuerà ad approfondire i legami di difesa tra le due nazioni che collaborano per proteggere e dissuadere dalle minacce sottomarine», ha dichiarato Wallace.

Il ministro della Difesa, Bjørn Arild Gram, ha dichiarato: «È importante che democrazie come il Regno Unito e la Norvegia facciano fronte comune quando l’ordine internazionale basato sulle regole è sotto pressione. Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, avvenuto lo scorso anno, ci ricorda concretamente qual è la posta in gioco. Lavorando insieme, possiamo migliorare la nostra capacità di individuare i sottomarini, di contrastare le minacce delle mine e di proteggere le infrastrutture critiche sui fondali marini».

All’inizio di quest’anno, il Regno Unito ha anche annunciato l’arrivo di una nuova nave per la protezione sottomarina la Rfa Proteus. Nave da pattugliamento offshore, lunga 98 metri e adattabile fungerà da “nave madre”, operando sistemi remoti e autonomi fuori bordo per la sorveglianza subacquea e la guerra sui fondali marini, vitali per la sicurezza nazionale britannica e dei suoi alleati come la Norvegia.

Antonio Albanese