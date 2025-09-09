REGNO UNITO. Bansky scende in campo con i manifestanti inglesi

Lo street artist britannico Banksy ha dipinto un murale presso l’Alta Corte di Londra raffigurante un giudice che picchia un manifestante, probabilmente in risposta all’arresto di centinaia di dimostranti a sostegno del gruppo fuorilegge Palestine Action.

L’artista, la cui identità non è mai stata confermata, ha pubblicato lunedì le foto dell’opera sulla sua pagina Instagram.

Il murale raffigura un giudice con la parrucca che usa un martelletto per colpire un manifestante che regge un cartello sporco di sangue e che è stato scaraventato a terra.

Il murale è stato dipinto dopo che quasi 900 persone sono state arrestate durante una manifestazione a Londra sabato contro il divieto di Palestine Action. Questo ha fatto seguito a centinaia di altri arresti di sostenitori del gruppo nelle ultime settimane.

La Gran Bretagna ha bandito Palestine Action come organizzazione terroristica a luglio, rendendo un reato appartenere o sostenere il gruppo, dopo che alcuni dei suoi membri hanno fatto irruzione in una base della Royal Air Force e danneggiato aerei militari.

Il sistema penale e giudiziario britannico è stato attaccato da entrambi gli schieramenti politici, con i critici che affermano che il diritto alla protesta pacifica è a rischio.

Sebbene Banksy non commenti mai le sue opere, ha realizzato opere precedenti a sostegno delle cause palestinesi, tra cui murales sulla barriera di separazione in Cisgiordania, concentrati intorno a Betlemme. La Royal Courts of Justice di Londra, che ospita l’Alta Corte, è un edificio di Grado Uno, il che significa che gode del massimo livello di importanza storica e tutela. Le foto di lunedì mostravano che erano già state installate delle barriere attorno all’opera d’arte.

Maddalena Ingrao

