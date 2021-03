REGNO UNITO. All’asta una ciotola Ming comprata per 35 dollari: valore oltre 500mila

Una piccola ciotola comprata per 35 dollari in un mercatino dell’usato negli Stati Uniti si è rivelata essere un raro artefatto cinese del XV secolo che varrebbe oltre 500.000 dollari. La ciotola di porcellana – con delicati motivi floreali – è stata acquistata da un acquirente, la cui identità è tenuta segreta, nello stato nord-orientale del Connecticut, riporta Channel News Asia.

La ciotola bianca decorata con dipinti di fiori blu cobalto e altri disegni ha un diametro di circa 16 cm. Un appassionato di antiquariato si è imbattuto nel pezzo e ha pensato che potrebbe essere qualcosa di speciale durante una visita in un mercatino nella zona di New Haven l’anno scorso, secondo Sotheby’s.

L’acquirente ha fatto valutare l’oggetto dagli esperti di ceramica di Sotheby’s, prima inviando delle foto, poi portandolo nella casa d’aste per uno sguardo più attento. Gli esperti hanno detto che è stato dipinto per la corte dell’imperatore Yongle, il terzo imperatore della dinastia Ming che regnò dal 1402 al 1424.

Gli esperti di ceramiche e arte cinese della casa d’aste, Angela McAteer e Hang Yin, ricevono molte e-mail di questo tipo ogni settimana, ma questa era una di quelle che sognano: «È stato immediatamente evidente per entrambi che stavamo guardando qualcosa di veramente molto, molto speciale», ha detto McAteer, vice presidente di Sotheby’s e capo del suo dipartimento di opere d’arte cinesi. «Lo stile della pittura, la forma della ciotola, anche solo il colore del blu è abbastanza caratteristico di quel primo, primo periodo del 15° secolo della porcellana (…) Ci sono solo sei altre ciotole di questo tipo conosciute nel mondo. Si tratta di un gruppo molto esclusivo», ha detto Angela McAteer, responsabile delle opere d’arte cinesi da Sotheby’s a New York, ripresa da Afp.

Hanno confermato che era del 1400, quando sono stati in grado di guardarla di persona. Non ci sono test scientifici, solo gli occhi e le mani allenate degli specialisti. La ciotola era molto liscia al tatto, il suo smalto era setoso e il colore e i disegni sono caratteristici del periodo: «Ci sono tutte le caratteristiche e i segni distintivi che la identificano come un prodotto del primo periodo Ming», ha detto McAteer.

McAteer e Yin hanno determinato che la ciotola risale ai primi anni del 1400 durante il regno dell’imperatore Yongle, il terzo sovrano della dinastia Ming, ed è stata fatta per la corte Yongle.

La corte Yongle era nota per aver introdotto un nuovo stile nelle fornaci di porcellana della città di Jingdezhen, e la ciotola è la quintessenza del prodotto Yongle, secondo Sotheby’s.

La ciotola è stata fatta a forma di bocciolo di loto o di cuore di pollo. All’interno, è decorata con un medaglione nella parte inferiore e un motivo a quadrifoglio circondato da fiori. L’esterno include quattro fiori di loto, peonia, crisantemo e fiore di melograno. Ci sono anche motivi intricati in cima sia all’esterno che all’interno.

Sotheby’s metterà all’asta la settima ciotola appena scoperta il 17 marzo, quando si prevede di venderla per un prezzo compreso tra 300.000 e 500.000 dollari. Cinque delle ciotole sono nei musei: Due a Taiwan, due a Londra e una a Teheran. La sesta è stata vista per l’ultima volta sul mercato nel 2007, ha detto McAteer, il che significa che l’interesse per l’asta da parte di collezionisti privati e istituzioni sarà probabilmente molto alto.

Molte opere d’arte cinesi sono entrate nelle collezioni occidentali nel XIX secolo prima di essere tramandate attraverso le generazioni.

Ma è improbabile che gli esperti sappiano esattamente come la ciotola si sia fatta strada dalla Cina a un mercatino di cianfrusaglie.

Maddalena Ingrao