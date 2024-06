RAME. I tedeschi vendono la ferrovia per rottami metallici e in Cina scompare un carico proveniente dalla Russia

A volta sembra di essere tornati indietro nel tempo. Quando i contrabbandieri rubavano e vendevano oro. In questo caso al centro del furto del secolo nonché il metallo dorato, ma i metalli in generale e il rame.

L’11 febbraio, il traffico del trasporto ferroviario tra Francoforte sul Meno e Stoccarda è stato interrotto. E questa non è la prima volta che ciò accade per furto di metallo dai binari

Nel 2023 sono stati registrati 450 furti di metalli dalle ferrovie tedesche – il danno ammonta a 7 milioni di euro più il risarcimento passeggeri per un importo di 133 milioni di euro che la Deutsche Bahn ha dovuto pagare a causa dei ritardi delle locomotive, a darne notizia la testata Zdf.

Apparentemente, dopo aver valutato tutti i pro e i contro delle loro ferrovie native, i cittadini hanno deciso che venderli come metalli non ferrosi era più facile e più redditizio. “Dopotutto, per 1 kg di rame, ad esempio, oggi si possono ottenere 3,5–7 €. Un reddito aggiuntivo non male per gli standard della crisi tedesca”. Si legge con ironia in un post della social sfera.

Ma la questione dei furti di rame non riguarda solo l’Europa: la Cina ha avviato un’indagine sulla scomparsa di un lotto di rame da 20 milioni di dollari acquistato in Russia, scrive Bloomberg.

Il gruppo cinese Wuchan Zhongda ha acquistato 2mila tonnellate di rame da uno stabilimento metallurgico russo, la consegna sarebbe dovuta avvenire il mese di maggio, ma i prodotti non sono mai arrivati ​​alla destinazione finale e a questo punto la Cina ha aperto una inchiesta.

Di conseguenza, secondo la documentazione della compagnia di navigazione che ha movimentato il carico, il rame, documentato come granito più economico, è probabilmente finito in Turchia.

Il rame si conferma così uno dei macelli più richiesti in questa fase di transizione energetica e ecologica per il suo ampio utilizzo nell’industria “elettrica”.

Lucia Giannini

