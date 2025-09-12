QATAR. Doha vuole rispondere all’attacco con una diplomazia che tagli i rapporti di Israele nel Golfo

Ieri in Qatar si sono svolti i funerali delle vittime dell’attacco israeliano, alla presenza ufficiale di Sua Altezza lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar. Funerali per: Jihad Labad (Abu Bilal); Hammam Al-Hayya (Abu Yahya), figlio del Dr. Khalil Al-Hayya; Abdullah Abdul Wahid (Abu Khalil); Muamen Husuna (Abu Omar); Ahmed Abdul Malek (Abu Malik) e il Sergente Badr Saad Muhammad Al-Humaidi, membro del personale della Sicurezza Interna del Qatar.

Secondo quanto riferito, i membri feriti del Politburo di Hamas stanno ricevendo cure in un ospedale privato sotto stretta sorveglianza in Qatar. Tra questi vi sarebbero anche Ufficiali qatarioti in condizioni critiche.

Doha sta facendo pressione sugli Emirati Arabi Uniti affinché chiudano la loro ambasciata a Tel Aviv. Secondo Haaretz:” Le richieste del Qatar sono state accolte con attente orecchie dagli Emirati e la decisione sarà presa entro pochi giorni”. Il primo Ministro del Qatar in un’intervista alla CNN: “Ci sarà una risposta all’attacco israeliano, se ne sta discutendo con i partner regionali”

Il Ministero degli Interni del Qatar: “identificata un’altra vittima nell’attacco israeliano contro la leadership di Hamas. Le squadre di soccorso stanno lavorando per recuperare due persone scomparse dalla zona dell’attacco, e diversi corpi sono stati ritrovati e sono in corso le indagini”.

Le autorità del Qatar hanno incaricato un gruppo di avvocati di valutare la questione se ritenere il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu responsabile dell’attacco a Doha, ha riportato la BBC, citando funzionari qatarioti anonimi.

Secondo fonti russe: “il Qatar dispone di un sistema di difesa aerea Patriot PAC-3 con un radar AN/MPQ-65. Come riportato in precedenza, questo radar può tracciare bersagli con un RCS di appena 1 m² a una distanza di 180 km. Allo stesso tempo, l’F-35 con un RCS di appena 0,0015 m² può probabilmente essere rilevato dall’AN/MPQ-65 solo a una distanza di circa 35 km. A tale distanza, il Patriot PAC-3 è inutile, poiché si ritiene che l’F-35I Adir utilizzi bombe SPICE-250 lanciate da una distanza di 100 km dal bersaglio”. Quindi quanto riportato dal primo Ministro del Qatar è vero e questo lo sapevano anche gli americani e gli Israeliani.

Il Qatar ha condannato le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu in cui tracciava parallelismi tra l’attacco israeliano e sul quartier generale di Hamas a Doha e sulle azioni degli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato in una nota che “l’ufficio di Hamas ha fatto parte degli sforzi di mediazione del Qatar su richiesta degli Stati Uniti e di Israele” e che Netanyahu “è pienamente consapevole del ruolo di questa struttura nel facilitare numerosi scambi di prigionieri e cessate il fuoco che hanno ricevuto ampio riconoscimento e approvazione dalla comunità internazionale”. Il giorno prima, Netanyahu aveva chiesto al Qatar di “espellere” i membri del politburo di Hamas o di “assicurarli alla giustizia”. “Se ciò non accade, lo faremo noi”, aveva detto Netanyahu.

La battaglia legale del Qatar è solo agli inizi.

Maddalena Ingrao

