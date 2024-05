QATAR. Cresce il mercato GNL di Doha a livello globale

Il Qatar cerca di espandere le proprie vendite e capacità di produzione di Gnl firmando accordi e partnership con diversi paesi ed entità quest’anno. Secondo un rapporto di Fitch Solutions, i paesi asiatici, tra cui Cina e India, creano significative opportunità per il paese di espandere le proprie vendite e la propria capacità produttiva.

La vendita di quote azionarie di QatarEnergy a Sinopec e PetroChina nei progetti Nfe e Nfs sottolinea la sua strategia a lungo termine per penetrare nel settore in forte espansione della Cina, riporta The Peninsula.

Le aziende cinesi hanno firmato contratti per l’importazione di quasi 8 milioni di tonnellate all’anno di gas dai progetti suddetti. Tuttavia, questi contratti evidenziano la resilienza delle esportazioni di Gnl del Qatar verso la Cina, che si stima aumenteranno di 25 milioni di tonnellate all’anno entro i prossimi due anni. Ciò rappresenta circa il 32% dell’attuale capacità di produzione di Gnl del paese.

Oltre ai volumi dei contratti, Sinopec e PetroChina potrebbero aumentare ulteriori 0,8 milioni di tonnellate all’anno di volumi azionari, sia per le esportazioni verso la Cina che per il commercio sui mercati internazionali; opportunità uniche per Doha.

Nel lungo termine, la Cina rimarrà parte integrante della strategia di sviluppo del Gnl del Qatar, poiché i fondamentali sul lato della domanda nel mercato del gas naturale della regione asiatica rimangono forti, sostenuti dalle politiche di passaggio dal carbone al gas e dall’espansione delle reti di gas delle città.

D’altra parte, l’India rappresenta un altro mercato importante per il Qatar, poiché i rapporti affermano che il suo appetito per il Gnl si sta espandendo rapidamente. I legami energetici tra Qatar e India sono solidi, avendo firmato un accordo di vendita e acquisto con Petronet Lng nel 1999. Tuttavia, rispetto al mercato cinese, il commercio di Gnl tra Qatar e India è molto indietro.

Quest’anno, il Qatar ha rinnovato un accordo di vendita e acquisto con l’indiana Petronet Lng per fornire circa 7,5mpta di Gnl a partire da questo mese. Tuttavia, la Cina rimane il principale pagatore nel business del Gnl del Qatar.

“Il commercio di Gnl del Qatar con l’India non è cresciuto rapidamente, ma l’India ha incentivi ad importare Gnl dal Qatar, data la sua vicinanza geografica e i minori costi di spedizione. A differenza della Cina, le società indiane non partecipano ai progetti Gnl del Qatar ed è improbabile che ottengano SPA a lungo termine, limitando la potenziale crescita del commercio di Gnl tra i due paesi”, afferma il rapporto.

Nel frattempo, l’India ha anticipato con entusiasmo il Gnl statunitense come fonte alternativa di approvvigionamento, ma i consumatori indiani sono più propensi a importare Gnl con contratto dal Qatar, data la vicinanza geografica e i costi di spedizione accessibili.

Secondo il rapporto di Fitch Solutions: “L’espansione su larga scala della capacità di importazione di Gnl dell’India, che è destinata a salire a circa 88 miliardi di metri cubi, potrebbe sostenere ulteriormente la crescita del commercio Qatar-Gnl. Rispetto all’Europa e alla Cina, l’India rimarrà un mercato Gnl più piccolo per il Qatar”.

D’altra parte, si prevede che la concorrenza tra Qatar e Stati Uniti nel settore europeo del Gnl “si surriscalderà” poiché il Qatar mira a garantire Accordi di vendita e acquisto di Gnl a lungo termine con clienti nella regione europea. “Si prevede che i carichi di Gnl saranno consegnati al terminale Gnl Gate di Shell nel porto di Rotterdam e al terminale di ricezione Gnl Fos Cavaou di TotalEnergies nel sud della Francia. Sulla base degli attuali accordi di esportazione e di nuovi accordi di fornitura, le esportazioni di Gnl del Qatar verso l’Europa potrebbero aumentare da 18,7 mtpa nel 2023 a 28 mtpa nel 2026, colmando il divario con le esportazioni statunitensi. Ulteriori esportazioni di Gnl in Europa potrebbero provenire dalla partecipazione di Eni al progetto Nfe, in cui Eni detiene una quota del 3,12%, equivalente a 1,0 mtpa di produzione di Gnl”, prosegue il rapporto.

Maddalena Ingrao

