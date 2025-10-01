PREVIDENZA. Fondi Pensione di Nuova Generazione: un sistema integrato che unisce previdenza, salute e investimenti per un’Italia più forte e sostenibile

Il progetto dei Fondi Pensione di Nuova Generazione, promosso da Roberto Corciulo, rappresenta una svolta decisiva nel sistema di welfare italiano. «Non si tratta solo di assicurare un futuro previdenziale, ma di offrire vantaggi concreti e immediati ai cittadini, sostenibilità allo Stato e strumenti innovativi alle imprese», spiega Corciulo, ex ufficiale dei Carabinieri con 40 anni di esperienza nel cuore delle istituzioni.

Questi fondi integrano la pensione pubblica offrendo benefici fiscali, valorizzazione del capitale versato e servizi sanitari senza liste d’attesa come check-up e visite specialistiche. Grazie al cashback fiscale, ogni versamento genera un ritorno immediato che rende l’adesione un’opportunità vantaggiosa fin da subito.

La sicurezza e la trasparenza sono garantite da un tavolo pubblico-privato che vede protagonisti COVIP, Ministeri dell’Economia, Lavoro e Salute, INPS, Banca d’Italia, Antitrust, sindacati, associazioni datoriali e altre istituzioni. Questo assicura regole e controlli rigorosi che tutelano gli iscritti e promuovono un uso efficiente e responsabile delle risorse.

Sul lungo periodo, il fondo si configura come un patto generazionale: assicura una pensione integrativa solida, protezioni contro la non autosufficienza e investimenti strategici in infrastrutture, sanità e ambiente. Le imprese, partecipando al progetto, ottengono sgravi fiscali e migliorano la propria reputazione, fidelizzando i dipendenti e attrarre giovani talenti.

Corciulo sottolinea come il sistema risponda efficacemente alle criticità attuali: la sanit pubblica con le sue lunghe liste d’attesa e il sistema pensionistico pubblico sempre più sotto pressione. Il fondo di nuova generazione è dunque uno strumento potente, capace di migliorare la qualità della vita oggi, costruire certezze domani e stimolare la crescita economica.

I giovani, spesso disillusi rispetto alla previdenza, troveranno in questo modello un motivo concreto per impegnarsi oggi, grazie a benefici fiscali e servizi sanitari immediati, con piena trasparenza su investimenti e contributi.

In sintesi, il modello di welfare promosso da Roberto Corciulo è una vera rivoluzione: conviene ai cittadini, alle organizzazioni e all’intero Paese, trasformando la paura per il futuro in sicurezza e benessere concreto fin da subito.

