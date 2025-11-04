PORTORICO. Gli USA risistemano la base aeronavale in vista dell’invasione venezuelana

Le Forze Armate statunitensi stanno modernizzando e ripristinando le infrastrutture dell’ex base navale di Roosevelt Roads a Ceiba, Porto Rico.

Le immagini satellitari della rete Faytuks mostrano lavori di costruzione in corso presso la base, tra cui l’ampliamento della pista e l’installazione di una postazione di sorveglianza radar dotata di un radar AN/TPS-75 sull’isola di Saint Croix, riportano Reuters e Militarniy.

Le forze statunitensi hanno già completato l’ammodernamento della pista di rullaggio all’estremità settentrionale della base, il che potrebbe potenzialmente aumentare il numero di velivoli che possono essere ospitati nella struttura.

Nel frattempo, un numero significativo di tende è stato avvistato vicino alla pista. Non è chiaro a chi siano destinate in questa fase. Tuttavia, si stanno prendendo in considerazione diverse possibilità: per i lavoratori coinvolti nella modernizzazione della base o per unità delle forze armate statunitensi, comprese le unità per le operazioni speciali.

Di recente, i media statunitensi hanno attivamente riportato i preparativi americani per un potenziale conflitto con il Venezuela. Il Wall Street Journal ha rivelato che gli Stati Uniti hanno già identificato potenziali obiettivi militari in Venezuela e stanno valutando attacchi contro strutture legate al narcotraffico come una delle opzioni per ulteriori azioni.

In questo contesto, Washington sta rivitalizzando la sua infrastruttura militare vicino al Venezuela e schierando un gruppo d’attacco navale guidato dalla portaerei a propulsione nucleare USS Gerald R. Ford nei Caraibi. L’arrivo della portaerei è previsto entro novembre.

Inoltre, nella terza settimana di ottobre, il cacciatorpediniere statunitense USS Gravely (DDG-107) è arrivato a Trinidad e Tobago, a poche decine di chilometri dalla costa venezuelana. Durante la visita, i Marines statunitensi hanno condotto esercitazioni congiunte con le forze di sicurezza locali.

Nel contesto del rafforzamento militare statunitense, Caracas ha chiesto assistenza militare a Russia, Cina e Iran. A seguito di questa richiesta, un Ilyushin Il-76 russo, identificativo RA-78765, è arrivato in Venezuela. L’aereo è gestito da Aviacon Zitotrans, una società proprietaria di sei aerei da trasporto. La società è soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti, Canada e Ucraina a causa dei suoi legami con entità militari russe. Ha ripetutamente fornito equipaggiamento militare a regioni in cui hanno operato mercenari russi, tra cui il Gruppo Wagner.

Secondo documenti statunitensi, in una lettera di Maduro a Vladimir Putin, si richiede la fornitura di radar di difesa, la modernizzazione di velivoli e la fornitura di sistemi missilistici.

Il presidente venezuelano ha anche proposto la modernizzazione dei caccia Su-30MK2 e ha suggerito di creare un piano di finanziamento triennale tramite la società Rostec.

La leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel Maria Corina Machado ha poi invitato gli Stati Uniti a lanciare un attacco aereo sul Venezuela, dichiarando che l’azione militare è l’unico modo per rovesciare Nicolás Maduro, riporta Politico.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/