POLONIA. Varsavia potrebbe guidare le coalizione aerea anti russa

Il presidente ucraino ha sollecitato la formazione di una coalizione di potenze occidentali per fornire moderni aerei da combattimento a Kiev. Parlando durante la visita a Varsavia il 5 aprile, il Presidente Volodymyr Zelenskiy ha sottolineato il ruolo della Polonia nel convincere i Paesi occidentali a fornire carri armati all’Ucraina e ha suggerito che si potrebbe formare una simile “coalizione per gli aerei”.

I commenti di Zelenskiy sono arrivati mentre il suo omologo polacco, Andrzej Duda, si è impegnato a fornire all’Ucraina altri jet da combattimento MiG-29 aggiornati dell’era sovietica e Varsavia ha accettato di fornire più attrezzature di difesa e supporto militare per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione delle forze russe.

Oltre agli otto MiG-29 già consegnati all’Ucraina o in arrivo, Duda ha dichiarato che la Polonia si sta preparando a fornirne altri sei, portando il totale a 14 aerei.

«Presumiamo che possano essere trasferiti presto», ha detto il presidente polacco.

Questi velivoli dovevano essere ritirati dall’aeronautica militare polacca. Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, aveva precedentemente annunciato la decisione di inviare gli aerei il 16 marzo. Gli aerei sono stati ereditati dall’ex Germania dell’Est e, secondo il presidente Duda, erano alla fine della loro vita utile ma erano ancora operativi. Tuttavia, la Polonia prevede di sostituirli con F-35 e FA-50 sudcoreani. L’Ucraina ha cercato alleati per ottenere caccia per rafforzare le sue difese, e finora lo hanno fatto solo Polonia e Slovacchia, che si sono impegnate a fornire 13 caccia MiG-29.

La decisione della Polonia di trasferire i caccia MiG-29 in Ucraina non cambia i piani degli Stati Uniti per la possibilità di fornire F-16, questo non è preso in considerazione ora, afferma la Casa Bianca.

Il consigliere di Duda per la politica estera, Marcin Przydacz, ha detto che la Polonia non deciderà a breve se inviare o meno i caccia F-16 di fabbricazione statunitense che l’Ucraina ha sempre chiesto alla NATO di fornire. Non vi è stato alcun accordo da parte di Washington o di altri Stati occidentali che hanno fornito aiuti militari all’Ucraina per l’invio di F-16.

Zelenskiy ha invece firmato accordi per la fornitura di «veicoli corazzati per il personale Rosomak, mortai semoventi Rak, sistemi di difesa aerea, in particolare i Perun, MiG e altre armi di cui abbiamo estremo bisogno», ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki.

