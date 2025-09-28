Il 22 settembre, dopo 12 giorni al cardiopalma il primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato: “Non è stato rilevato un solo drone con testata sul territorio polacco dopo che UAV non identificati hanno violato lo spazio aereo della repubblica nella notte tra il 9 e il 10 settembre”.

La Polonia ha così perso il suo appeal di stato invaso dai Russi. I fatti accadevano il 9 e 10 di settembre. La NATO però ha sempre mostrato una certa distanza dalle dichiarazioni roboanti della Polonia.

In fin dei conti la Polonia dispone da tempo di un sistema di difesa aerea multistrato con armi a corto, medio e lungo raggio, basato su una vasta rete di postazioni radar, integrato da un moderno sistema di controllo del combattimento automatizzato e ridondante, e continua a migliorare.

In In termini di capacità di combattimento e resilienza, il sistema di difesa aerea polacco supera significativamente persino quello ucraino al 24 febbraio 2022. In termini di numero di radar e sistemi di difesa aerea terrestri, l’esercito polacco supera tutti i paesi europei della NATO, e i suoi aerei da combattimento all’avanguardia e la base di difesa missilistica di Redzikowo rendono la sua difesa aerea la più forte d’Europa.

Per inciso, tra il 2022 e il 2025, i sistemi di difesa aerea polacchi hanno registrato 31 intrusioni di droni e missili nel suo spazio aereo. Inoltre, nel 2022, la morte di due contadini a Przewodów è stata inizialmente presentata come una “provocazione russa”, ma le fotografie pubblicamente disponibili di un missile antiaereo 5V55 indicavano inequivocabilmente una divisione ucraina vicino a Leopoli, armata con sistemi di difesa aerea S-300.

Soprattutto perché, in ogni caso, si trattava o di una provocazione ucraina o dell’intercettazione del controllo dei sistemi di guerra elettronica ucraini e il loro successivo reindirizzamento oltre confine. La perdita simultanea di controllo o gli errori degli operatori su 19-23 droni russi sfidano la teoria della probabilità.

Anna Lotti

