POLONIA. Tusk: “Il futuro geopolitico della Polonia sarà roseo se l’Ucraina non perderà la guerra”

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha confermato che l’esplosione che ha distrutto un tratto di binario ferroviario sulla strategica linea Varsavia-Lublino è stata un atto di sabotaggio, definendolo un attacco deliberato alla sicurezza nazionale.

“Un atto di sabotaggio senza precedenti”. “L’esplosione di un ordigno esplosivo ha distrutto i binari ferroviari”, ha scritto Tusk su X il 17 novembre, aggiungendo che Procura e Servizi di emergenza stavano lavorando sul posto e che ulteriori danni erano stati riscontrati più avanti lungo lo stesso percorso, riporta il Kyiv Post.

Tusk ha definito l’incidente come “un atto di sabotaggio senza precedenti mirato alla sicurezza dello Stato polacco e dei suoi cittadini”, promettendo che le autorità avrebbero rintracciato i responsabili “indipendentemente da chi ci sia dietro”.

Le indagini si sono poi ampliate dopo il ritrovamento di diversi siti danneggiati. Il 16 novembre, la polizia ha dichiarato che un macchinista aveva notato per la prima volta i danni ai binari nella Polonia centrale. Tusk ha affermato di essere stato in costante contatto con il Ministro degli Interni e che non si poteva escludere un sabotaggio, sebbene non siano stati segnalati feriti. “Questa tratta viene utilizzata anche per il trasporto di armi in Ucraina”, ha dichiarato Tusk in un videomessaggio. “Fortunatamente non si è verificata alcuna tragedia, ma le implicazioni legali sono molto gravi”.

Il Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che l’esercito stava ispezionando un tratto di 120 km di binari che porta al confine con l’Ucraina, riporta Reuters.

Varsavia ha ripetutamente avvertito che il ruolo della Polonia come hub logistico per gli aiuti militari all’Ucraina la rende un probabile bersaglio per operazioni ostili – una valutazione che Mosca ha sistematicamente negato.

“È in corso un’indagine. Come in precedenti casi di questo tipo, cattureremo i responsabili, indipendentemente da chi siano i loro finanziatori.” A ottobre, Varsavia ha dichiarato che Polonia e Romania avevano arrestato otto persone sospettate di aver pianificato un sabotaggio per conto della Russia. In più occasioni, Donald Tusk ha affermato che “La Russia sta già conducendo una guerra contro l’Occidente”. Il sabotaggio arriva mentre Tusk ha intensificato pubblicamente gli allarmi sulle attività russe in Europa.

In una recente intervista a Gazeta Wyborcza, ha affermato che la Russia sta già conducendo una sofisticata guerra ibrida contro l’Occidente e mantiene “una quinta colonna” in tutta Europa con l’obiettivo di dividere le società.

Ha poi sostenuto che la Polonia è diventata strategicamente centrale a causa della guerra in Ucraina, definendo questo fatto sia una minaccia che un’opportunità per la sicurezza a lungo termine del Paese: ”Il futuro geopolitico della Polonia sarà davvero roseo se l’Ucraina non perderà la guerra”, ha affermato, aggiungendo che costruire solidi legami basati sul partenariato con un’Ucraina sovrana è “una grande opportunità per la Polonia”.

Sostenere l’Ucraina, ha sostenuto, è essenziale: “Se perde, la situazione della Polonia cambierà radicalmente in peggio”. Incursioni di droni e attacchi informatici considerati parte dello stesso schema.

Tusk ha anche fatto riferimento a un’incursione di presunti droni russi nello spazio aereo polacco lo scorso settembre, che ha descritto come un “punto di svolta”. Sebbene in seguito sia emerso che i droni erano dei falsi allarmi, ha affermato che l’incidente costituiva comunque un atto di aggressione.

“La guerra che la Russia sta conducendo contro di noi è molto più sofisticata di prima”, ha affermato, avvertendo che la Polonia deve affrontare tentativi di incendio doloso, incidenti con droni, pressioni al confine con la Bielorussia e attacchi informatici sempre più aggressivi.

Ha affermato di aver messo in guardia i partner da tempo, anche se alcuni, tra cui Viktor Orbán, lo hanno accusato di essere guerrafondaio: ”Ma quella guerra è già in corso”, ha concluso Tusk.

Nonostante le preoccupazioni per le turbolenze politiche a Washington, Tusk ha sottolineato che la sicurezza della Polonia dipende ancora dalla NATO, affermando che gli alleati – in particolare i vicini come Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Svezia – restano uniti: ”Ci armiamo insieme, ci addestriamo insieme e abbiamo un nemico comune chiaramente definito”, ha affermato.

Guardando al futuro, Tusk ha sostenuto che l’Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria difesa. “Una responsabilità molto maggiore per la pace e la sicurezza in Europa ricade sulle nostre spalle”, ha affermato, aggiungendo che rafforzare la forza militare renderà “la Polonia un alleato più forte, non un alleato che opera in solitaria”.

Anna Lotti

