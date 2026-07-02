POLONIA. Sottomarini svedesi per Varsavia

Il Ministero della Difesa polacco ha firmato un contratto con la svedese Saab per l’acquisto di tre sottomarini di tipo A26 per la Marina militare polacca.

Saab ha dichiarato che il valore del contratto si aggira intorno ai 47 miliardi di corone svedesi (4,8 miliardi di dollari) e che le consegne sono previste entro il 2038. Saab si è inoltre impegnata a sviluppare in Polonia le capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) in stretta collaborazione con l’industria locale, riporta DefenseNews.

L’accordo è stato firmato il 29 giugno a Gdynia, città sulla costa polacca del Mar Baltico dove è di stanza gran parte della flotta della Marina, alla presenza dei primi ministri e dei ministri della Difesa di Polonia e Svezia. Władysław Kosiniak-Kamysz, vice primo ministro e ministro della Difesa polacco, presente alla cerimonia ufficiale di firma, ha dichiarato che i nuovi sottomarini trasporteranno sciami di droni che saranno impiegati per la salvaguardia delle infrastrutture critiche e delle coste del Paese.

“Con l’accordo appena firmato, la Polonia si sta dotando di tre sottomarini di quinta generazione tipo A26. Si tratta dei sottomarini più avanzati progettati per le operazioni nel Mar Baltico, in grado di svolgere missioni sia per la Marina che per le forze speciali”, ha affermato Kosiniak-Kamysz in una dichiarazione rilasciata dal ministero. “Saranno in grado di impiegare sciami di droni controllati a bordo e di supportare la gestione e la protezione delle infrastrutture e dell’architettura di sicurezza del Mar Baltico”.

Con un accordo separato, la Polonia intende acquisire con urgenza una nave di supporto per le operazioni nel Mar Baltico, che sarà utilizzata per l’addestramento dei marinai. Secondo quanto riferito da funzionari, il sottomarino svedese HMS Södermanland verrà acquistato per tale ruolo.

Negli ultimi mesi, Varsavia ha firmato una serie di contratti per modernizzare ed espandere le capacità operative della Marina, che tradizionalmente è stata la branca delle forze armate polacche meno investita. Più recentemente, il ministero ha assegnato un contratto alla società statunitense di tecnologia per la difesa Shield AI per l’acquisto del drone V-BAT per le forze navali.

Anna Lotti

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