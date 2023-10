POLONIA. PiS e Coalizione Civica sono testa a testa nei sondaggi elettorali

Vacilla sempre più la capacità politica del partito di governo polacco di destra radicale Diritto e Giustizia (PiS).

L’attenzione del primo ministro Mateusz Morawiecki nell’attaccare l’acerrimo rivale ed ex premier Donald Tusk – leader della Coalizione civica di centro-destra – durante un dibattito in diretta sull’emittente governativa TVP ha permesso ai leader dei partiti più piccoli di brillare, forse aumentando la popolarità probabilità complessive dell’opposizione di ottenere la maggioranza, riporta BneIntelliNews.

Poi la Polonia si è svegliata con la notizia che due dei massimi generali del paese, Rajmund Andrzejczak, capo di stato maggiore, e Tomasz Piotrowski, comandante operativo delle forze armate, avevano rassegnato le loro dimissioni.

La decisione dei generali di dimettersi è stata un chiaro colpo per il partito al potere, che ha fatto della sicurezza nazionale un tema chiave della campagna. Il lungo silenzio seguito dal ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, da Morawiecki e dal presidente Andrzej Duda, ha lasciato intravedere il caos del potere.

Per l’opposizione, la tempesta nell’esercito è sintomatica delle crisi prodotte dal PiS che hanno danneggiato praticamente tutta la vita pubblica in Polonia.

I media pubblici, gran parte della magistratura e della procura, le aziende controllate dallo Stato e le scuole sono tutti caduti sotto lo stretto controllo del PiS. Il governo ha incanalato miliardi verso media e fondazioni amiche.

Il PiS è stato anche in contrasto con l’Unione Europea su una serie di questioni che vanno dalla politica climatica allo stato di diritto, con il risultato che Bruxelles ha trattenuto decine di miliardi di euro destinati a sostenere l’economia polacca sulla scia della pandemia.

Allo stesso tempo, la politica del PiS di mescolare politiche identitarie conservatrici con elementi dello stato sociale continua ad avere una buona eco in gran parte della società polacca.

Il PiS ha riconosciuto correttamente il potenziale politico precedentemente non sfruttato degli elettori più poveri e disillusi nelle elezioni del 2015 e del 2019.

Il partito al governo ha anche evitato gravi crisi economiche durante la pandemia e nei primi mesi della guerra della Russia contro l’Ucraina. Anche l’inflazione, da sempre l’approccio preferito dall’opposizione per attaccare il PiS, è ora costantemente scesa a cifre a una cifra, anche se ancora chiaramente al di sopra dell’obiettivo della banca centrale. La disoccupazione è al minimo trentennale del 5%, mentre i salari reali sono cresciuti di circa il 24% sotto il PiS.

Nel 2023, tuttavia, le fonti del successo del PiS potrebbero esaurirsi: stanchezza diffusa nei confronti di un governo al potere da molto tempo; poi c’è l’attenzione del PiS sull’attacco a Tusk, mentre apparentemente trascura la sfida posta dalla sinistra emergente e dalla Terza Via. Il partito al potere è diventato così concentrato su Tusk che non è riuscito a proporre alcun punto di svolta programmatico.

Tusk è la speranza dell’opposizione di condurla alla vittoria domenica 15 ottobre.

Con un certo cinismo, Tusk è arrivato al punto di ribaltare la politica anti-immigrazione del PiS, accusando il governo di concedere visti a centinaia di migliaia di cittadini extra-UE, alcuni dei quali in cambio di tangenti destinate a una presunta rete criminale, all’interno del Ministero degli Esteri.

Ciò, insieme alle grandi manifestazioni di Tusk a Varsavia in giugno e ottobre, ha aiutato l’opposizione a passare dall’essere semplicemente reattiva a iniziare a dettare il ritmo della campagna.

Ma la leadership di Tusk non avrebbe importanza se non fosse per la sinistra minoritaria e la Terza Via centrista che devono fare bene domenica per garantire a Tusk anche dei partner con cui costruire un nuovo governo.

I sondaggi non sono stati a lungo abbastanza precisi da prevedere sia una possibile maggioranza guidata dal PiS o dalla Coalizione Civica.

L’esito delle elezioni avrà ripercussioni a livello globale. Un nuovo governo sarà alla guida di un paese cruciale per gli sforzi dell’Occidente volti ad aiutare l’Ucraina a contrastare l’aggressione russa. Con un governo filo-europeo formato dall’opposizione di oggi, tuttavia, la posizione della Polonia nell’UE cambierà e diventerà più convergente con il mainstream europeo.

Una nuova-vecchia amministrazione PiS (o guidata dal PiS) presenterà Bruxelles – e anche Washington un compito più impegnativo è quello di lavorare insieme per la vittoria dell’Ucraina, dovendo allo stesso tempo affrontare i numerosi problemi che la politica radicale del PiS porrà lungo il cammino.

Il recente litigio con l’Ucraina sulle importazioni di grano ne è un esempio. La politica europea del PiS potrebbe diventare ancora più ostile se fosse costretto a stringere un accordo di coalizione con il partito di estrema destra Konfederacja per mantenere il potere.

Come suggeriscono ora i sondaggi, il PiS può contare sul 36% dei voti contro il 30% della Coalizione Civica. Ciò non dà a nessuno dei due partiti la maggioranza. Il partner di coalizione più probabile del PiS, l’estrema destra Konfederacja, ha una media del 9%, mentre la Sinistra e la Terza Via sono al 10% ciascuna. Konfederacja ha detto che non lavorerà con nessuno dei due grandi partiti, mentre la Sinistra e la Terza Via mirano chiaramente ad essere partner della Coalizione Civica.

Anna Lotti