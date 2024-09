La leadership polacca ha sottolineato la necessità di una forte difesa di fronte alla guerra nella vicina Ucraina e di un risarcimento da parte di Kiev, mentre domenica mattina celebravano solenni cerimonie per celebrare l’85° anniversario dell’invasione e del bombardamento del territorio polacco da parte delle forze naziste tedesche all’inizio della Seconda guerra mondiale.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha affermato, in più di una occasione, che l’Ucraina non otterrà il consenso della Polonia per entrare nell’Unione Europea a meno che non soddisfi le aspettative di Varsavia su come dovrebbe gestire le atrocità dei nazionalisti ucraini contro i polacchi durante la Seconda guerra mondiale, riporta BneIntelliNews.

La Polonia è stata uno degli alleati più forti di Kiev da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina nel febbraio 2022. Varsavia ha affermato da tempo che è nel migliore interesse della Polonia che l’Ucraina fermi la Russia in modo che i polacchi non debbano combattere l’esercito russo sul loro suolo un giorno.

Ma tutto ciò non basterà se non si farà chiarezza sulla complicata storia dei due vicini, così come con la Germania, paese alleato nella Nato e nell’Ue. In precedenza durante una visita in Polonia, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato la scorsa settimana che la storia appartiene alla storia ora che l’Ucraina sta lottando contro l’aggressione russa: ”Se dovessimo iniziare a scavare nella storia oggi, la qualità della conversazione sarebbe completamente diversa e potremmo andare molto a fondo nel passato, tirando fuori i torti che i polacchi hanno fatto agli ucraini e che gli ucraini hanno fatto ai polacchi”, ha detto Kuleba. Il ministro ucraino ha anche detto che “l’attenzione dovrebbe essere rivolta a costruire il futuro insieme e lasciare la storia agli storici”.

La dichiarazione ha irritato molto la Polonia: ”La mia valutazione di ciò che ha detto il ministro ucraino è chiaramente negativa”, aveva detto Tusk il 30 agosto, aggiungendo che l’Ucraina dovrà “soddisfare le aspettative della Polonia, non tanto scavando nella storia, quanto piuttosto plasmando la nostra relazione sulla base della verità di quella storia”.

“Gli ucraini devono capire che entrare nell’UE significa entrare in uno spazio con standard legati alla cultura politica e storica”, ha detto Tusk.

La totalità della Seconda guerra mondiale si è rivelata favorevole alla brutale repressione dei nazionalisti ucraini sui polacchi che vivevano nell’Ucraina occidentale all’epoca. Gli storici stimano che 60.000 polacchi siano morti negli omicidi che sono durati con intensità variabile tra il 1943 e il 1945.

Nonostante le due nazioni siano ora nei loro migliori rapporti della storia, queste atrocità rimangono un punto di divisione. La Polonia considera i massacri un genocidio e ha affermato a lungo che l’Ucraina dovrebbe scusarsi formalmente. Ma il movimento nazionalista in tempo di guerra è una parte importante della storia dell’Ucraina per il suo ruolo nella costruzione della sua identità nazionale, rendendo difficile per Kiev riconoscere formalmente i suoi crimini.

Tutto ciò rappresenta un problema politico per il governo polacco in carica, proprio come è successo ai suoi predecessori. La scorsa settimana, Tusk ha chiarito che venire a patti con la storia sarà importante per l’Ucraina tanto quanto soddisfare i requisiti standard di un’adesione all’Ue.

“L’Ucraina non diventerà membro dell’Unione Europea senza il consenso della Polonia. L’Ucraina deve soddisfare vari standard, non si tratta solo di confini, commercio o standard giuridico-economici. Riguarda anche quelli che definirei standard politico-culturali”, ha affermato Tusk.

Non mancano poi i problemi attuali, legati alle condizioni in base alle quali un giorno l’Ucraina entrerà nell’UE, ricordiamo che la Polonia ha impiegato più di un decennio per farlo. Ad esempio, i camionisti polacchi si lamentano da tempo della concorrenza ucraina a basso costo che li esclude dal mercato dell’Ue; altra grana sono i sussidi agricoli e cosa accadrà alle aziende agricole e alimentari europee se l’Ucraina entrerà nel blocco, ottenendo un accesso al mercato senza restrizioni e senza dazi. Ciò richiederebbe una riforma radicale della politica agricola comune dell’Ue, poiché l’Ucraina avrebbe diritto a ben 186 miliardi di euro in sussidi se aderisse secondo le attuali regole, secondo le stime Gli agricoltori polacchi sono una forza politica formidabile. Sebbene l’adesione dell’Ucraina all’UE sia ancora lontana molti anni, sta già creando una corrente politica che sta plasmando la politica polacca qui e ora.

Anna Lotti

