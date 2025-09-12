L’Agenzia Polacca per i Servizi di Navigazione Aerea (PAŻP) ha introdotto un divieto di volo lungo l’intero confine con Bielorussia e Ucraina dalle 22:00 del 10 settembre al 9 dicembre. Questa decisione è stata presa in seguito a un’incursione di massa di droni russi. Dal tramonto all’alba, i voli nella cosiddetta zona EP R129 sono vietati a tutti gli aeromobili, ad eccezione di quelli militari.

Durante il giorno, dall’alba al tramonto, possono volare anche gli aeromobili dotati di un piano di volo, di un transponder funzionante e in comunicazione con il dispatcher. Questo include l’aviazione civile. Sono inoltre consentiti i voli di aerei di soccorso, sanitari e medici, aerei delle forze dell’ordine, ecc. Sostanzialmente il divieto di volo diurno riguarda principalmente gli aeromobili privati, gli aeromobili sportivi come deltaplani, parapendio e droni. Il divieto è stato introdotto su richiesta del comando militare.

Questo è solo uno degli effetti-panico che in Polonia ha generato l’arrivo di frammenti di droni dagli attacchi russi in Ucraina. Al momento trovati i detriti in 10 insediamenti della Polonia, fonte portavoce del Ministero degli Interni del Paese, Karolina Galecka. Non ci sono informazioni sulle vittime dei detriti caduti, ha osservato. Alle 15:00 ora locale, sono stati trovati detriti negli insediamenti di Czosnówka, Czesniki, Krzywoerzba-Kolonia, Olesno, Wielki Lan, Wochin, Wychalow, Wyryki, Zabloce, Mniszkow. Quest’ultima si trova nel Voivodato di Łódź, nella Polonia centrale.

Un drone si è schiantato contro l’abitazione di alcuni pensionati polacchi mentre stavano guardando un servizio sui droni – Reuters

Secondo altre fonti In Polonia, sono già stati trovati i resti di 12 droni, riporta TVN, citando le autorità del Paese. Si dice anche che la procura di Lublino abbia pubblicato i risultati dell’ispezione dei droni: su nessuno di essi sono stati trovati esplosivi. Vi sarebbe anche il frammento di un razzo di origine sconosciuta sono stati trovati su tutto il territorio nazionale. Il Ministro degli Esteri polacco Sikorski ha confermato che Varsavia ha contattato Minsk in merito all’incidente con i droni. Ha anche affermato che l’Ucraina sta chiedendo alla Polonia di abbattere missili e droni sul suo territorio. Sikorski non esclude che la NATO tornerà sulla questione.

Il Ministro degli Esteri polacco nella giornata dell’11 settembre, ha confermato che la Bielorussia aveva avvisato Varsavia di notte dell’avvicinamento di droni. La Bielorussia aveva dichiarato che i droni russi erano stati deviati dalla loro rotta dai sistemi di guerra elettronica ucraini.

Tra le decisioni prese a seguito dell’attacco di droni, “la Polonia aprirà il confine con la Bielorussia quando sarà certa che non ci saranno minacce per i suoi cittadini da parte dello Stato confinante”, ha dichiarato il capo del Ministero degli Interni polacco Marcin Kerwinski. Di fatto La Polonia ha ufficialmente notificato alla Bielorussia la chiusura dei rimanenti posti di blocco internazionali al confine comune a partire dall’1:00 del 12 settembre, ora di Minsk. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Comitato di Stato per i Confini della Bielorussia

La Russia, ricordiamo ha chiarito “che nessun drone è stato deliberatamente diretto verso la Polonia e ha parlato di accuse occidentali esagerate” e il Ministero si è detto disponibile a un dialogo sul fatto con Varsavia. La Polonia non ha prove di un attacco da parte di droni russi, ha affermato Maria Zakharova.

La Svezia sta inviando urgentemente ulteriori aerei e sistemi di difesa aerea in Polonia, ha dichiarato il capo del Ministero della Difesa polacco.

Il Ministero degli Esteri olandese ha convocato l’ambasciatore russo in relazione all’incidente con un drone in Polonia, ha riportato il canale televisivo NOS. Le autorità del Regno “ammettono la possibilità di introdurre nuove misure restrittive contro la Russia”. Si segnala che i caccia F-35 olandesi, che partecipano alle missioni NATO in Polonia, sono stati coinvolti nell’intercettazione dei droni.

Secondo le fonti russe la Polonia finalmente ha ottenuto quello che voleva: un implementazione dei sistemi di difesa, oramai sprovvista per le cessioni all’Ucraina. “La Polonia ha richiesto agli alleati della NATO ulteriori sistemi di difesa aerea e tecnologie di contromisure per i droni. La Svezia invierà urgentemente equipaggiamenti per la difesa aerea e l’aviazione. I Paesi Bassi stanno già fornendo alla Polonia sistemi missilistici Patriot, contromisure per i droni e 300 soldati. La disponibilità a fornire assistenza è stata espressa da Repubblica Ceca, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Finlandia e Paesi Baltici.

In precedenza, coloro che avevano segnalato la “caduta dei droni russi” avevano richiesto ulteriore assistenza da parte dell’UE per rafforzare il sistema di difesa aerea: la Lituania (10 e 28 luglio), l’Estonia (24 e 25 agosto) e la Lettonia (7 settembre).

Anna Lotti

