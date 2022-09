POLONIA. Cresce l’attivismo di Varsavia: missili svedesi e gas nigeriano

È forte l’attivismo politico internazionale di Varsavia in questo periodo. Il 9 settembre, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki si è recato a Kiev per tenere una serie di negoziati.

«Discuteremo di cose importanti in relazione alla situazione geopolitica, compreso il mercato dell’energia, l’energia e la sicurezza militare», ha affermato il portavoce del gabinetto Petr Muller, ripreso dal bielorusso BelVpo.

Allo stesso tempo, Muller ha sottolineato che, a causa della procedura di sicurezza, le informazioni sui luoghi di visita del presidente del Consiglio sono fornite con un certo ritardo: «Questo è un segnale politico al Cremlino. Sosterremo l’Ucraina in questa situazione molto difficile, perché riteniamo che la Russia stia violando tutti i possibili standard internazionali», ha affermato.

In precedenza, Morawiecki aveva espresso la speranza che la Gran Bretagna, sotto la guida del primo ministro Liz Truss, aumentasse il sostegno all’Ucraina. Ha sottolineato che ora hanno un importante alleato nella Nato.

Sempre in tema di potenziamento degli armamenti, Varsavia si è mossa con la Svezia: Saab e Mesko hanno firmato un Memorandum of Understanding sulla possibilità di creare un centro di assistenza per i missili antinave RBS15 in Polonia. L’obiettivo del MoU è quello di definire i termini della cooperazione per la creazione di una capacità di assistenza per gli RBS15, attraverso la quale l’industria polacca sarà in grado di fornire un supporto diretto alla Marina Militare, riporta un comunicato della stessa Mesko.

L’accordo definisce aree specifiche di cooperazione, che comprendono, tra l’altro, la formazione degli operatori e del personale tecnico, il supporto tecnico e di assistenza per i missili e i sistemi di bordo. L’accordo prevede la possibilità di istituire un centro di ricertificazione, assistenza e riparazione per l’RBS15 in Polonia.

«Saab, come fornitore di RBS15 per le navi lanciamissili classe Orkan, sostiene la sicurezza della Polonia da molti anni. Siamo orgogliosi che il nostro sistema sia stato riconosciuto dall’utente e scelto per le nuove fregate di tipo Swordfish. Data l’attuale situazione della sicurezza in Europa, questo significativo rafforzamento della capacità della MW rende ancora più importante la creazione di un centro di supporto locale per i sistemi RBS15», ha dichiarato Stefan Öberg, vicepresidente e responsabile della Business Unit Missile Systems di Saab, riporta Polandatsea.

«Saab sta lavorando a stretto contatto con Mesko in questa impresa, che non solo porterà benefici diretti all’utente, ma creerà anche nuovi posti di lavoro e aumenterà la competenza dell’industria polacca. La nostra cooperazione garantirà la piena capacità operativa del MW assicurando la sicurezza delle forniture per le Forze Armate polacche», ha sottolineato Jyrki Kujansuu, Presidente di Saab Technologies Poland.

Anche nel settore energetico, il governo polacco si sta muovendo su nuovi fronti. Nel tentativo di aumentare ulteriormente l’indipendenza energetica alla luce della guerra in Ucraina, la Polonia ha firmato un accordo sul gas con la Nigeria dopo che il presidente polacco Andrzej Duda ha effettuato la prima visita in Nigeria di un capo di Stato polacco in 60 anni.

La visita sembrava essere incentrata sulla crisi energetica causata dall’aggressione russa in Ucraina. Dopo l’incontro con il Presidente nigeriano Muhammad Buhari, Duda ha dichiarato che «dal punto di vista della sicurezza energetica, i colloqui di oggi sono importanti per quanto riguarda la fornitura di gas e petrolio LNG alla Polonia e all’UE». Ha affermato che la Nigeria è un Paese ben dotato di queste risorse e che alcune di esse hanno già raggiunto la Polonia, riporta Remix .

Duda ha confermato che la Polonia vuole aumentare la cooperazione con la Nigeria e secondo The Africa Report, la Polonia e la Nigeria hanno raggiunto un accordo per la fornitura di gas alla Polonia.

Il ministro del petrolio nigeriano, Timipre Sylva, ha dichiarato che il suo Paese sta cercando di posizionarsi come fornitore affidabile per l’Europa. Ha rivelato che la Nigeria sta lavorando con la Polonia alla creazione del gasdotto trans-sahariano, che dovrebbe trasportare il gas dalla Nigeria all’Algeria e poi in Europa.

Negli ultimi sette anni, la Polonia ha già cercato di diversificare le proprie forniture di gas. Ha costruito interconnettori con altri Stati europei, ha importato GNL dagli Stati Uniti e dal Qatar e ha costruito il Baltic Pipe per avere accesso ai giacimenti di gas del Mare del Nord. Di conseguenza, il Paese è stato in grado di resistere alla richiesta russa di far pagare alla Polonia e ad altri Stati dell’UE il gas russo in rubli e ha smesso del tutto di importarlo.

Antonio Albanese