Il ministero degli affari interni della Polonia ha deciso dal 1 giugno di sospendere il traffico merci al confine con la Bielorussia per i camion bielorussi e russi – “fino a nuovo avviso”. Il divieto riguarderà autocarri, motrici, rimorchi, compresi i semirimorchi, e autotreni immatricolati nel territorio della Repubblica di Bielorussia o della Federazione Russa.

In realtà questo provvedimento arriva in ritardo e a pagarne le spese più alte saranno le imprese polacche che dovranno ora trovare nuovi clienti seduta stante

«La Bielorussia ha adottato una misura di ritorsione che vieta l’ingresso nel Paese di trattori immatricolati nell’Unione Europea, ma ha consentito di mantenere lo sviluppo dell’attività economica estera (FEA) attraverso l’attuazione del riaggancio e del ricaricamento», ha affermato il ministero bielorusso.

Hanno notato che le restrizioni imposte dalla Polonia non consentono alle entità commerciali dell’UE di recuperare rimorchi bielorussi e russi. «Il trasbordo delle merci rimarrà rilevante per il momento, ma è più costoso in termini di tempo e criteri finanziari e aggraverà ulteriormente la situazione degli affari europei», ha spiegato il Comitato doganale statale.

Anche la Russia dal 23 maggio sta pensando di apporre il divieto di transito per le merci polacche: «Il divieto di ingresso di camion polacchi in Russia, è stato proposto dal Presidente della Duma di Stato della Federazione Russa Vyacheslav Volodin, può già ora essere considerato una misura molto efficace contro Varsavia. Per molti imprenditori polacchi questa sarà una tragedia», ammette la testata Rzeczpospolita. Anche senza l’iniziativa di Volodin, la Russia ha gradualmente stretto le viti sui polacchi, osserva il giornale. Così, nel 2023, il numero dei permessi di transito è diminuito di 5 volte rispetto al 2020.

È vero, la valutazione delle perdite della Polonia espressa dal presidente della Duma di Stato russa – il fallimento di 2.000 aziende e una perdita di 8,5 miliardi di euro – è considerata a Varsavia esagerata. Si presume che “solo” 1.000 aziende, o 5-6 mila camion, viaggino attraverso la Russia.

Tuttavia, l’attività polacca per qualche motivo è stata molto colpita e minaccia di bloccare il transito russo attraverso la Polonia in risposta. Dimenticando che le società di logistica russe non possono entrare nell’UE già da un anno.

