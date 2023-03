POLONIA. Banche a rischio per i mutui in franchi svizzeri

Le autorità polacche per un decennio on hanno affrontato il problema dei mutui in franchi svizzeri stimati a 86,5 miliardi di zloty, 18,48 miliardi di euro; ora questo problema non può più essere rimandato e sta venendo fuori mentre il contagio finanziario si sta diffondendo nelle borse mondiali a seguito del crollo della Silicon Valley Bank e dell’acquisizione forzata di Credit Suisse da parte di Ubs.

L’indice del settore bancario della Borsa di Varsavia, WIG-Banki, è già sceso di quasi il 7% quest’anno, e poco più del 10% solo a marzo.

Nelle prossime settimane la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe emettere una sentenza che dovrebbe affermare che le banche polacche sono autorizzate a addebitare ai mutuatari solo il rimborso del capitale del prestito se un tribunale stabilisce che le condizioni del loro il mutuo non era valido. Circa il 20-25% degli oltre 340.000 titolari di mutui polacchi in franchi svizzeri ha citato in giudizio le proprie banche, sostenendo che le condizioni erano inique, e la maggior parte ha vinto.

L’Autorità di vigilanza finanziaria, Knf, ha valutato che la sentenza potrebbe far arretrare il settore di non meno di 100 miliardi di zloty, 21,3 miliardi di euro, in costi immediati, che prevedeva causerebbero il fallimento di diverse banche.

Le banche polacche hanno accantonato solo circa 40 miliardi di zloty in accantonamenti legali contro i mutui denominati in franchi svizzeri, per un totale di 86,5 miliardi di zloty, secondo Bik, società polacca di analisi del mercato del credito, ripresa da BneIntelliNews.

Ciò potrebbe costringere il governo polacco a intervenire a sostegno del settore bancario per prevenire danni più ampi all’economia durante l’attuale volatilità finanziaria globale.

I mutui denominati in franchi svizzeri erano di gran moda in Polonia all’inizio degli anni 2000, quando il franco era ai minimi storici rispetto allo zloty.

Dopo che il franco ha iniziato a salire rispetto allo zloty. Il primo picco è avvenuto sulla scia della stretta creditizia del 2008 che ha portato il valore della valuta svizzera da circa 2 zloty a 3,5 nel 2011. Il franco si è poi stabilizzato per quattro anni fino allo shock del 1° gennaio 2015, quando la Banca nazionale svizzera lo ha sorprendentemente sganciato dall’euro, spingendo il franco oltre 4 zloty. La valuta svizzera è ora superiore a 4,7.

Dal 2008, quindi, i mutuatari polacchi hanno visto le loro rate aumentare più del doppio, mentre il rapporto prestito/valore della loro proprietà è peggiorato. Da allora molti hanno iniziato a esaminare i loro contratti di mutuo e a mettere in discussione le clausole.

Gli argomenti principali dei mutuatari sono che non è stato detto loro in termini sufficientemente chiari che un mutuo in una valuta estera comporta il rischio che tale valuta fluttui rispetto allo zloty.

Un rivolo all’inizio, l’ondata di cause giudiziarie contro le banche ha iniziato a salire rapidamente, poiché i mutuatari si sono resi conto che le loro argomentazioni avevano preso piede con i tribunali.

Questo tipo di mutui rappresenta una parte significativa dei portafogli di diverse banche polacche. Secondo un’analisi di S&P Global Market Intelligence di gennaio, Bank Millennium ha la più alta percentuale di mutui in franchi svizzeri nel suo portafoglio tra le maggiori banche polacche al 9,4%, seguita da mBank SA con il 5,4% e Bnp Paribas Bank Polska con il 4,7%.

I rischi per le banche sono reali: «I mutui in valuta estera sono stati una ragione significativa del crollo di Getin Noble Bank, che è entrata in una ristrutturazione ordinata alla fine del 2022, mentre gli ampi accantonamenti legali per i mutui in franchi svizzeri sono stati uno dei motivi per un programma di risanamento finanziario presso Bank Millennium, un’unità del Portogallo Banco Comercial Portugues», afferma l’analisi di S&P.

Un consulente della Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato il mese scorso in un parere non vincolante che le banche non possono richiedere pagamenti oltre il rimborso del capitale del prestito nel caso in cui un contratto di mutuo FX venga annullato a causa della presenza di clausole abusive.

Questa opinione ha fatto scuola.

Le autorità polacche di controllo hanno valutato che le banche hanno dovuto affrontare più di 100 miliardi di zloty in costi immediati da una possibile sentenza della Corte europea di giustizia , che rappresentano il 63% del capitale proprio detenuto dalle banche con un portafoglio di mutui in valuta estera e il 128% del capitale eccedente di queste banche al di sopra del minimo regolamentare. È anche circa il 50% del capitale proprio detenuto da tutte le banche commerciali operanti in Polonia. Il Knf ha avvertito che i costi sostenuti «possono causare il fallimento di una o più grandi banche».

«Le difficoltà affrontate dalle grandi banche e gli oneri associati potrebbero portare a ulteriori problemi, compresi quelli delle banche più piccole senza portafogli di prestiti in valuta estera, innescando un ‘effetto contagio'”, ha affermato anche il Knf. Il Fmi ha recentemente affermato che le banche polacche sono ben capitalizzate, ma ha raccomandato alle autorità polacche di agire per risolvere l’incertezza.

Ha inoltre avvertito che le ferie di rimborso del governo polacco per i titolari di mutui hanno comportato costi significativi per le banche e non dovrebbero essere prorogate. Più della metà dei titolari di mutui ha approfittato delle ferie lo scorso anno e il governo ha indicato che potrebbero essere prorogate al prossimo anno.

Il Knf ha lavorato a una soluzione sistemica che si basasse sulla conversione dei prestiti problematici come se fossero stati contratti in zloty fin dall’inizio o, in alternativa, sulla base di un calcolo rateale del cambio medio.

Il 27 marzo il ministro delle finanze polacco Magdalena Rzeczkowska ha dichiarato a Bloomberg che anche il suo Ministero sta lavorando a una soluzione per affrontare il problema, ma la proposta finale dipenderà dalla sentenza della Corte europea.

Anna Lotti