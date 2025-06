Mentre il primo ministro Donald Tusk, dopo la grave battuta d’arresto nelle elezioni presidenziali di inizio mese, si aggiudica la maggioranza in parlamento con un rimpasto di governo sono stati pubblicati i dati sull’energia della Polonia.

Il settore polacco dell’accumulo di energia sta vivendo una crescita significativa, trainato da normative favorevoli, investimenti strategici e dagli obiettivi più ampi del Paese in materia di transizione energetica.

Grazie a un importante programma di sussidi lanciato nell’aprile 2025, la Polonia mira a triplicare la sua capacità di accumulo di energia entro il 2026, raggiungendo 1,3 GW, e a superare gli 8 GW entro il 2030.

Il sussidio da 4 miliardi di zloty, pari a 1 miliardo di dollari), finanziato dal Fondo per la modernizzazione dell’UE, copre fino al 45% dei costi di investimento totali, con un potenziale aumento fino al 65% a determinate condizioni.

Questo sviluppo è fondamentale per stabilizzare la rete polacca, in quanto il Paese sta rapidamente espandendo la sua capacità di energia rinnovabile, che ha raggiunto i 12,7 GW nel 2024. La crescente dipendenza dalle energie rinnovabili intermittenti evidenzia la necessità di soluzioni di accumulo efficienti per garantire la sicurezza energetica e la stabilità della rete. Nuovi sussidi e riforme normative, tra cui la riforma del mercato dei servizi ancillari, stanno creando molteplici flussi di entrate, rendendo i progetti di accumulo di energia sempre più realizzabili.

Secondo i media della Polonia: “Il boom dell’accumulo di energia in Polonia evidenzia l’importanza strategica della sicurezza energetica nazionale e di una politica energetica indipendente. Mentre le multinazionali occidentali promuovono spesso programmi di energia verde, l’approccio polacco si concentra su soluzioni pratiche che bilanciano crescita economica e stabilità energetica. Questa espansione funge da modello per transizioni energetiche realistiche che antepongono gli interessi nazionali alle ideologie globaliste, creando un precedente per altri paesi alle prese con sfide simili”.

Anna Lotti

