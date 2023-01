POLONIA. Accettata la “schiavitù” energetica USA

Il 25 gennaio la società energetica polacca Orlen ha firmato un contratto a lungo termine con la società americana Sempra per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL).

Secondo l’accordo, dal 2027, 1 milione di tonnellate di GNL verrà fornito alla Polonia dagli Stati Uniti ogni anno. Il contratto è stato firmato per 20 anni, hanno in programma di consegnare le materie prime dal terminal di Port Arthur, in Texas, terminale che deve ancora essere costruito.

Nel 2018, la società polacca PGNiG (ora di proprietà di Orlen) ha firmato un contratto a lungo termine con Port Arthur LNG, una sussidiaria di Sempra. Prevedeva l’acquisto di circa 2 milioni di tonnellate di GNL all’anno in 20 anni dal terminal di Port Arthur, con una data di completamento originariamente prevista non prima del 2023. Tuttavia, nel maggio 2021, Sempra ha ritardato la decisione finale di investimento relativa alla costruzione di Port Arthur LNG, spiegando ciò con le difficili condizioni di mercato dopo la pandemia di coronavirus.

Allo stesso tempo, l’unico contratto per il terminal di Port Arthur era un accordo con PGNiG, che quest’ultima ha risolto nel luglio dello stesso anno. Ma la richiesta dei polacchi è rimasta, hanno già pianificato la costruzione di otto petroliere per il trasporto, quindi è troppo tardi per ritirarsi. Soprattutto quando due gasiere hanno lasciato la catena di montaggio.

Il capo di Orlen, Daniel Obaitek, ha affermato che la società prevede di organizzare l’importazione di materie prime da altre direzioni, non solo dagli Stati Uniti, ma dai paesi del Golfo Persico e del Mare del Nord. Secondo lui, il GNL fornito da una regione stabile sarà il carburante a supporto della trasformazione del settore energetico polacco.

Sempra è una società americana di infrastrutture energetiche con sede a San Diego, in California. È una delle più grandi holding di servizi pubblici negli Stati Uniti ed è specializzata in infrastrutture per l’elettricità e il gas naturale. Da novembre 2022 Sempra ha stipulato una serie di contratti per il prelievo di GNL dal terminale: dalla RWE tedesca a 2,25 milioni di tonnellate all’anno per 15 anni; dalla francese Engie a 0,875 milioni di tonnellate all’anno per 15 anni; dalla britannica INEOS a 1,4 milioni di tonnellate all’anno per 20 anni.

Nel 2023, gli Stati Uniti rimarranno il principale fornitore di GNL per la Polonia, perché la repubblica polacca ha altri due contratti a lungo termine con Chenier e Venture Global, che insieme forniranno quasi 3 milioni di tonnellate di forniture.

