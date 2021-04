PIRATERIA. Il Golfo di Guinea resta al primo posto

Il Golfo di Guinea rimane il punto più caldo del mondo per la pirateria, con il 43% di tutti gli incidenti segnalati nel primo trimestre di quest’anno provenienti dalle trafficate acque di navigazione al largo della costa occidentale continentale.

L’ultimo rapporto sulla pirateria globale dell’International Maritime Bureau, Imb, registra 38 incidenti dall’inizio del 2021 – rispetto ai 47 incidenti nello stesso periodo dello scorso anno. Nei primi tre mesi del 2021, l’Imb Piracy Reporting Centre ha riportato 33 imbarcazioni abbordate, due tentativi di attacco, due imbarcazioni sparate e una nave dirottata.

Nonostante un calo degli incidenti di pirateria segnalati per il primo trimestre, la violenza contro l’equipaggio è in aumento rispetto agli anni precedenti. Dall’inizio del 2021, 40 equipaggi sono stati rapiti rispetto ai 22 del periodo corrispondente dell’anno scorso. Un membro dell’equipaggio è stato ucciso.

Il Golfo di Guinea continua ad essere particolarmente pericoloso per i marittimi, con il 43% di tutti gli incidenti di pirateria riportati che si verificano nella regione. Secondo l’Imb, la regione è stata anche teatro di tutti i 40 rapimenti di equipaggi e dell’unico incidente mortale.

«I pirati che operano nel Golfo di Guinea sono ben equipaggiati per attaccare più lontano dalle coste e non hanno paura di azioni violente contro equipaggi innocenti. È fondamentale per i marittimi rimanere cauti e vigili quando transitano nelle acque del Golfo di Guinea e riferire tutti gli incidenti alle autorità regionali e all’Imb Prc. Una migliore condivisione delle conoscenze e una maggiore collaborazione tra le autorità di risposta marittima ridurranno il rischio per i marittimi nella regione», ha detto il direttore dell’Imb Michael Howlett, ripreso da Defense Web.

Il più lontano sequestro registrato è stato l’11 marzo 2021, quando i pirati hanno rapito 15 membri dell’equipaggio di una nave cisterna battente bandiera maltese a 212 miglia nautiche a sud di Cotonou, Benin. In un altro incidente, un peschereccio sequestrato l’8 febbraio 2021 è stato usato dai pirati come nave madre per facilitare gli attacchi.

L’Imb Prc elogia le agenzie di risposta costiera e le marine internazionali indipendenti per aver risposto attivamente agli incidenti segnalati e incoraggia gli sforzi continui per rendere le acque del Golfo di Guinea più sicure per la gente di mare.

Sul lato orientale del continente è stato riportato un solo incidente di pirateria durante i primi tre mesi del 2021 intorno alla Somalia. Una portarinfuse ha riferito che uno skiff con persone armate e una scala si stava avvicinando mentre era in navigazione nel Golfo di Aden. Una squadra di sicurezza armata a bordo ha sparato dei colpi di avvertimento che hanno allontanato lo skiff.

Nonostante il declino degli incidenti di pirateria intorno alla Somalia e nelle acque vicine, l’Imb Prc incoraggia le navi ad attuare le BMP5 (migliori pratiche di gestione) mentre transitano in queste acque, poiché i pirati somali possono ancora attaccare.

Lo Stretto di Singapore ha registrato sei incidenti di pirateria nel primo trimestre rispetto ai cinque dello stesso periodo dell’anno scorso. Gli incidenti erano di natura opportunistica e l’Imb ha avvertito che gli autori erano armati di coltelli e che i marittimi dovrebbero rimanere vigili quando viaggiano attraverso la regione.

La cooperazione per la condivisione delle informazioni tra la polizia marittima indonesiana e l’Imb continua a produrre risultati positivi. Durante i primi tre mesi del 2021, solo due navi ancorate sono state segnalate come attaccate, rispetto alle cinque dello stesso periodo dell’anno scorso.

C’è stata una ripresa degli incidenti di pirateria segnalati nell’ancoraggio di Callao, in Perù, con cinque incidenti nei primi tre mesi del 2021 rispetto ai tre del periodo precedente. Le navi container sono obiettivi di attacco mentre sono in navigazione o all’ancora nelle acque colombiane.

Lucia Giannini