PETROLIO. Sale il prezzo del trasporto spot del greggio

In questi giorni in cui il MedioOriente è in fiamme sono in molti a chiedersi chi stia beneficiato delle guerre petrolifere di Trump. Un nome emerge tra tutti: Nicholas Tsakos è nel settore delle petroliere da decenni. Nel 1993, all’età di 30 anni, fondò la compagnia petrolifera greca Tsakos Energy Navigation, che trasportava petrolio greggio e prodotti petroliferi. La società, quotata alla Borsa di New York nel 2002, è controllata da lui e dal padre 89enne, Panagiotis, un miliardario greco del settore marittimo.

Sebbene il settore delle petroliere abbia sempre oscillato a seconda dei prezzi del petrolio e degli eventi geopolitici, quest’anno si è rivelato sorprendentemente positivo per Tsakos e la sua azienda, forse a causa di alcuni fattori insoliti.

Il 3 gennaio, l’amministrazione Trump ha arrestato il presidente venezuelano Nicolas Maduro. La sua destituzione ha aperto le esportazioni di petrolio dal paese e ha permesso a un maggior numero di compagnie petrolifere occidentali di riprendere le operazioni nel paese. Una delle navi di Tsakos, la Mediterranean Voyager, è diventata la prima petroliera a caricare petrolio dal Venezuela quel giorno.

Tsakos afferma che le tariffe di trasporto spot per una delle sue navi in ​​Venezuela sono salite a 110.000 dollari entro la fine di gennaio, rispetto ai 70.000 dollari precedenti. Questa è la cifra che un cliente, come una compagnia petrolifera o un commerciante di petrolio, pagava a una compagnia petrolifera per una nave al giorno con carico immediato. Ora, dopo gli attacchi all’Iran, afferma, questa cifra è salita a 160.000 dollari per alcune navi. “È positivo. Speravo che tutto questo non fosse collegato a questa situazione [in Iran], ma siamo dove siamo”, aggiunge.

Gli aumenti delle tariffe sono stati causati anche dalle interruzioni del trasporto marittimo sia nel Mar Rosso, dove le milizie Houthi sostenute dall’Iran hanno attaccato le navi occidentali, sia ora nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha di fatto chiuso una via d’acqua fondamentale attraverso la quale passa quotidianamente il 20% delle forniture mondiali di petrolio. Ciò ha portato anche a un forte aumento delle scorte di petroliere.

Maddalena Ingrao

