PETROLIO. Sale ancora il prezzo del greggio, viste le prospettive belliche all’orizzonte in Medio Oriente

I prezzi del petrolio sono saliti ulteiormente, spinti dalle prospettive sempre più fosche di pace in Medio Oriente dopo l’attacco a una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti.

Il Pakistan ha condiviso con gli Stati Uniti una proposta rivista da parte dell’Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente, ha riferito lunedì una fonte pakistana a Reuters, sebbene gli sforzi di pace sembrino rimanere in una fase di stallo, riporta Reuters.

I prezzi del petrolio hanno colpito al cuore l’industria dello shale oil statunitense. Fatih Birol, capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha dichiarato lunedì che le scorte commerciali di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, con solo poche settimane di scorte rimanenti.

Gli attacchi con droni contro gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita e la retorica di Stati Uniti e Iran hanno sollevato preoccupazioni per un’escalation del conflitto. L’Arabia Saudita, che ha intercettato tre droni entrati nello spazio aereo iracheno, ha avvertito che adotterà le necessarie misure operative per rispondere a qualsiasi tentativo di violare la sua sovranità e sicurezza.

Nel frattempo, i funzionari degli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di star indagando sulla provenienza dell’attacco alla centrale nucleare di Barakah, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti hanno il diritto di rispondere a quelli che definiscono “attacchi terroristici”.

Secondo quanto riportato domenica da Axios, che cita fonti statunitensi, Trump dovrebbe incontrare i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale martedì per discutere le opzioni per un’azione militare.

Sabato16 maggio, l’amministrazione Trump ha lasciato scadere la deroga alle sanzioni che in precedenza aveva permesso a paesi come l’India di acquistare petrolio russo via mare, dopo una proroga di un mese.

I colloqui della scorsa settimana tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si sono conclusi senza che il principale importatore mondiale di petrolio fornisse indicazioni sulla possibilità di risolvere il conflitto scatenato dagli attacchi israelo-americani contro l’Iran.

Tommaso Dal Passo

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