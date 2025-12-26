PETROLIO. Prezzo al rialzo dopo il blocco navale USA al Venezuela

Martedì scorso, i benchmark petroliferi internazionali hanno registrato modesti guadagni, con il mercato che si è avviato verso una settimana abbreviata per le festività. Gli investitori sono rimasti concentrati sulla crescente tensione geopolitica tra Washington e Caracas, che ha introdotto un premio al rischio in un mercato altrimenti in eccesso di offerta.

I volumi di scambio sono stati scarsi in vista delle festività natalizie, ma entrambi i principali indici hanno chiuso in rialzo con consegna a febbraio. Il greggio Brent è salito dello 0,5%, attestandosi a 62,38 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è avanzato dello 0,64%, chiudendo a 58,38 dollari al barile, grazie al cosiddetto effetto “Southern Spear”, riporta MercoPress.

Il principale fattore determinante per la spinta al rialzo di questa giornata è stato il blocco navale statunitense in corso al largo delle coste venezuelane. Nell’ambito dell'”Operazione Southern Spear”, gli Stati Uniti hanno già sequestrato due petroliere sospettate di trasportare greggio venezuelano, con un terzo inseguimento segnalato domenica scorsa.

Il Venezuela attualmente esporta circa 500.000 barili al giorno tramite operazioni di “flotta oscura”, destinati principalmente ai mercati asiatici. Nel frattempo, Chevron, l’unica azienda statunitense autorizzata a operare nel Paese, continua a esportare circa 200.000 barili al giorno negli Stati Uniti.

Nonostante le attuali tensioni e il prolungato conflitto in Ucraina, i prezzi del greggio hanno sofferto per tutto il 2025 a causa dei persistenti timori di una sovrabbondanza di offerta globale, con il WTI in calo di circa il 20% da gennaio, mentre il Brent è sceso di oltre il 17%.

I prezzi sono stati pressati dagli aumenti delle quote di produzione dell’OPEC+ iniziati ad aprile, insieme all’aumento della produzione dei produttori non OPEC in Nord e Sud America.

“Se dovessimo perdere tutte le esportazioni venezuelane, il prezzo del petrolio aumenterebbe probabilmente di 2-3 dollari al barile, il che non è particolarmente significativo”, riporta AFP. Pur riconoscendo l’attenzione del mercato sulla crisi caraibica, l’impatto effettivo di un blocco totale della produzione in Venezuela sarebbe contenuto, stante la “disponibilità di altre fonti di approvvigionamento”, e specificamente la crescita della produzione altrove.

Inoltre, i 500.000-700.000 barili al giorno in gioco sono considerati “gestibili” dall’OPEC+, che dispone di una capacità produttiva inutilizzata più che sufficiente (circa 5,5 milioni di barili al giorno in totale) per coprire un’interruzione totale della produzione in Venezuela.

Maddalena Ingrao

