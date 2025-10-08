PETROLIO. Pechino fa incetta per evitare rischi strategici 

La Cina sta costruendo rapidamente siti di stoccaggio petrolifero nell’ambito di una campagna per incrementare le scorte di greggio, la cui urgenza è aumentata dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto i flussi energetici globali e che quest’anno ha subito un’accelerazione, secondo dati pubblici, operatori di mercato ed esperti del settore.

Le compagnie petrolifere statali, tra cui Sinopec e CNOOC, aggiungeranno almeno 169 milioni di barili di stoccaggio in 11 siti nel corso del 2025 e del 2026, secondo fonti pubbliche tra cui notiziari nazionali, rapporti governativi e siti web aziendali, riporta Reuters.

Di questi, 37 milioni di barili di capacità sono già stati costruiti, secondo le fonti. Una volta completati, i nuovi siti saranno in grado di stoccare due settimane delle importazioni nette di greggio della Cina, secondo i calcoli di Reuters basati sui dati commerciali cinesi, un volume significativo poiché la Cina è di gran lunga il maggiore importatore di petrolio al mondo.

S&P Global Commodity Insight ha stimato il mese scorso che la Cina abbia accumulato una media di 530.000 barili al giorno fino al 2025; Pechino sta assorbendo l’eccesso di offerta globale e sostenendo i prezzi sotto pressione, mentre il gruppo di produttori OPEC+ riduce i tagli alla produzione. Trader e società di consulenza affermano di prevedere che l’accumulo di riserve, alimentato da prezzi recentemente inferiori ai 70 dollari al barile, continuerà almeno per tutto il primo trimestre del 2026.

La forte dipendenza della Cina dal petrolio estero, trasportato principalmente da petroliere, rappresenta una vulnerabilità strategica che Pechino sta cercando di mitigare attraverso lo stoccaggio, la diversificazione delle fonti di importazione e il mantenimento della produzione interna. La Cina sta inoltre sviluppando rapidamente le energie rinnovabili e l’elettrificazione del suo parco veicoli, con una domanda sia di benzina che di gasolio in calo e un consumo complessivo di petrolio che probabilmente raggiungerà il picco nel 2027.

La costruzione delle sue riserve sta accelerando. Le nuove aggiunte previste per quest’anno e il prossimo equivalgono quasi ai 180-190 milioni di barili di capacità già stimate e aggiunte nei cinque anni precedenti. La segretezza della Cina sulle sue riserve implica che l’elenco potrebbe non essere esaustivo e che lo stato dei progetti potrebbe cambiare.

Pechino ha costruito il suo primo sito di riserva strategica nel 2006, ma il suo recente impulso deriva dalle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, che ha innescato un’ondata di sanzioni destabilizzanti contro Mosca e ha evidenziato la vulnerabilità delle importazioni di petrolio di Pechino, hanno affermato trader e analisti.

Dalla fine del 2023, Pechino ha silenziosamente impartito ordini alle aziende statali di accumulare scorte di petrolio. L’accumulo di scorte da parte della Cina contribuisce ad assorbire parte del surplus, mentre il gruppo di produttori riduce i tagli alla produzione

Le scorte governative cinesi comprendono siti dedicati alla Riserva Strategica di Petrolio (SPR), costruiti prima del 2019, e depositi più recenti noti come “riserve commerciali”. Entrambe servono come riserve di emergenza, con la seconda gestita con maggiore flessibilità sotto la supervisione dell’ufficio nazionale delle riserve, che consente alle raffinerie statali di ruotare le scorte per soddisfare le esigenze commerciali.

Una legge approvata a gennaio 2025 ha codificato l’integrazione includendo sia le scorte governative che quelle commerciali in un’unica definizione di riserve nazionali, affermando che le aziende dovrebbero mantenere riserve di “responsabilità sociale” supervisionate dal governo.

Tutte le riserve sono gestite da divisioni dedicate sotto le compagnie petrolifere statali, supervisionate dall’Amministrazione Nazionale per le Riserve Alimentari e Strategiche, che detiene la proprietà delle scorte, secondo due fonti del settore che hanno preferito rimanere anonime data la delicatezza della questione.

Nello Shaanxi, sono due i siti in costruzione con una capacità complessiva di 11 milioni di barili, parte delle riserve statali, secondo quanto riportato dai media statali locali. Un altro sito, un impianto Sinopec da 20 milioni di barili in costruzione sull’isola di Hainan, è stato descritto a febbraio da un media statale locale sia come stoccaggio commerciale che come contributo alla capacità di riserva nazionale.

Ad agosto, la Federazione Cinese dell’Industria Petrolifera e Petrolchimica (CNP) è stata citata dai media statali per aver affermato che la capacità di stoccaggio delle riserve statali dovrebbe aumentare fino a oltre 1 miliardo di barili, equivalenti a tre mesi di importazioni nette, senza fornire una tempistica.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/