PETROLIO. OPEC: nel 2026, domanda e offerta saranno in equilibrio

Si prevede che l’offerta mondiale di petrolio corrisponderà strettamente alla domanda il prossimo anno, poiché l’OPEC+ aumenterà la produzione, secondo un rapporto dell’OPEC pubblicato lunedì scorso, segnando un cambiamento rispetto alle previsioni del mese scorso, che prevedevano un deficit di offerta nel 2026.

L’OPEC+ sta immettendo più greggio sul mercato dopo che l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), la Russia e altri alleati hanno deciso di annullare alcuni tagli alla produzione più rapidamente del previsto. L’offerta aggiuntiva ha sollevato preoccupazioni circa un surplus e ha pesato sui prezzi del petrolio quest’anno, riporta Reuters.

Nel suo rapporto mensile, l’OPEC ha affermato che l’economia mondiale continua a mostrare una solida crescita e ha confermato le sue previsioni di aumento della domanda globale di petrolio di 1,3 milioni di barili al giorno quest’anno e a un tasso leggermente superiore nel 2026.

“Le robuste dinamiche economiche globali osservate nel terzo trimestre del 2025, unite alle revisioni al rialzo della crescita del secondo trimestre 2025 negli Stati Uniti e in Giappone, nonché ai dati solidi provenienti da India e Cina, rafforzano le prospettive di una crescita globale stabile”, ha affermato l’OPEC.

Le previsioni dell’OPEC sulla domanda si collocano al di sopra delle stime del settore, poiché prevede una transizione energetica più lenta rispetto ad altri analisti, come l’Agenzia Internazionale per l’Energia. Le previsioni dell’OPEC implicavano anche un deficit di offerta nel 2026, in contrasto con l’AIE e molti analisti.

Un ampio deficit offre un contesto più rassicurante per l’OPEC+, che potrebbe procedere con il suo piano di pompaggio di più barili per riconquistare quote di mercato. Nel suo rapporto, l’OPEC+ ha affermato che a settembre ha aumentato la produzione di greggio di 630.000 barili al giorno, portandola a 43,05 milioni di barili al giorno, riflettendo le sue precedenti decisioni di aumentare le quote di produzione.

Con una domanda di greggio OPEC+ prevista in media a 43,1 milioni di barili al giorno nel 2026, il rapporto implica che il mercato mondiale registrerà un deficit di 50.000 barili al giorno se l’insieme dei paesi continuerà a pompare al ritmo di settembre.

Il rapporto del mese scorso aveva previsto un deficit di 700.000 barili al giorno nel 2026 se l’OPEC+ avesse continuato a pompare al ritmo di agosto. Lunedì il petrolio si è attestato leggermente sopra i 63 dollari al barile, dopo essere sceso la scorsa settimana al minimo degli ultimi cinque mesi, in parte a causa dei timori di un eccesso di offerta.

Le previsioni riviste riducono il divario tra le proiezioni dell’OPEC e quelle di diverse banche, che prevedono che l’offerta supererà la domanda nel 2026. Il mercato potrebbe dover affrontare un eccesso di offerta di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026, trainato dall’aumento della produzione dei produttori OPEC+ e non OPEC, tra cui Stati Uniti, Brasile e Guyana.

Tuttavia, l’eccesso di offerta è probabilmente un problema a breve termine, secondo la statunitense ExxonMobil. L’azienda prevede un mercato petrolifero più teso nel medio-lungo termine, ha dichiarato lunedì il suo amministratore delegato Darren Woods.

L’ultimo rapporto dell’AIE prevede che l’offerta potrebbe superare la domanda di circa 3,3 milioni di barili al giorno nel 2026. L’agenzia, che fornisce consulenza ai paesi industrializzati, dovrebbe aggiornare le sue previsioni martedì.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/