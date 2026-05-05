PETROLIO. Nuovi oleodotti collegheranno il Canada agli States

Un oleodotto proposto per il trasporto di petrolio greggio canadese verso gli Stati Uniti sta per ottenere gli impegni minimi da parte delle compagnie petrolifere necessari per la sua realizzazione.

Secondo Reuters, l’oleodotto, che collegherebbe l’Alberta al Wyoming e che è stato proposto dalla società canadese South Bow Corp e dal suo partner statunitense Bridger Pipeline, potrebbe aumentare le esportazioni di greggio del Canada verso gli Stati Uniti di oltre il 12% se venisse realizzato, fornendo al Canada la capacità di trasporto via oleodotto di cui ha tanto bisogno.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato giovedì scorso un decreto che concede l’autorizzazione transfrontaliera al progetto. Nel 2021, il presidente Joe Biden aveva formalmente revocato l’autorizzazione necessaria per la costruzione dell’oleodotto Keystone XL, l’ultimo grande oleodotto proposto tra Canada e Stati Uniti.

Sebbene la nuova proposta segua un percorso diverso attraverso gli Stati Uniti rispetto al progetto cancellato Keystone XL, la porzione di South Bow riattiverebbe circa 150 km sul lato canadese, già costruiti e attualmente inutilizzati. Questo gasdotto si collegherebbe poi all’oleodotto proposto da Bridger nel Montana e si estenderebbe per circa 1040 km fino a Guernsey, nel Wyoming.

Le compagnie petrolifere si sono impegnate a trasportare almeno 400mila barili al giorno, ovvero circa il 72% della capacità iniziale dell’oleodotto di 550mila bpd. Il progetto sarebbe in grado di trasportare fino a 1,13 milioni di bpd, secondo un documento depositato da Bridger presso le autorità di regolamentazione.

La produzione petrolifera del Canada, quarto produttore mondiale, si attestava a circa 5,5 milioni di bpd alla fine di gennaio, secondo l’autorità di regolamentazione energetica del paese. Questo dato potrebbe salire fino a 6,1 milioni di barili al giorno entro il 2030.

South Bow e Bridger puntano ad assicurarsi contratti a lungo termine per circa 450.000 barili al giorno, secondo le fonti dell’agenzia britannica, riferito da due fonti, il che supererebbe la soglia dell’80% della capacità iniziale che gli operatori di oleodotti in genere cercano prima di procedere con la costruzione.

Tra i principali trasportatori che si sono impegnati a trasportare petrolio attraverso l’oleodotto figurerebbero Cenovus Energy e Canadian Natural Resources Ltd, Tamarack Valley Whitecap Resources e Strathcona Resources.

South Bow ha affermato solo che il progetto è ancora nelle fasi iniziali ed è soggetto a continue discussioni commerciali, con le parti interessate e i titolari dei diritti, nonché a processi normativi e valutazioni. Bridger ha dichiarato che il progetto è in fase di sviluppo in risposta all’interesse di mercato riscontrato e che le discussioni commerciali sono in corso.

Gli impegni segnalano la volontà dei produttori petroliferi canadesi di ottenere capacità di trasporto per la produzione petrolifera del paese, che per anni è stata limitata dalla mancanza di oleodotti per il trasporto.

Anche gli operatori di oleodotti concorrenti stanno cercando di espandere la capacità degli oleodotti esistenti.

Lo scorso autunno, Enbridge ha approvato l’ampliamento dei suoi oleodotti Mainline e Flanagan South, che consentirà il trasporto di ulteriori 150.000 barili al giorno di petrolio pesante canadese verso il Midwest e la costa del Golfo del Messico. Si prevede che questa capacità aggiuntiva entrerà in funzione nel 2027 e la società sta anche valutando l’interesse commerciale per una seconda fase di ampliamento del Mainline, che, secondo quanto dichiarato, potrebbe essere operativa nel 2028 e aggiungere altri 250.000 barili al giorno di capacità.

Anche l’oleodotto Trans Mountain, che collega l’Alberta alla costa occidentale del Canada per l’esportazione verso la costa occidentale degli Stati Uniti e l’Asia, prevede una serie di miglioramenti che potrebbero aumentarne la capacità di 360.000 barili al giorno.

L’attuale proposta di Bridger prevede la costruzione di un oleodotto dal Montana a Guernsey, nel Wyoming, in tratti adiacenti alle infrastrutture di oleodotti esistenti, il che potrebbe facilitare l’ottenimento dei permessi necessari.

Tuttavia, Guernsey non è un mercato finale per il petrolio greggio, quindi sarebbe necessario costruire ulteriori collegamenti con i centri di raffinazione come Cushing, in Oklahoma, Patoka, nell’Illinois, e la costa del Golfo del Messico.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/