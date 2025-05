PETROLIO. L’OPEC+ aumenta la produzione 

L’OPEC+ accelererà gli aumenti della produzione di petrolio e potrebbe riportare sul mercato fino a 2,2 milioni di barili al giorno entro novembre, secondo quanto affermato da cinque fonti dell’OPEC+, mentre il leader del gruppo, l’Arabia Saudita, cerca di punire alcuni membri per aver prodotto oltre le quote.

L’OPEC+ ha scioccato i mercati petroliferi ad aprile, concordando un aumento della produzione maggiore del previsto per maggio, nonostante i prezzi deboli e il rallentamento della domanda, riporta Reuters.

Il leader de facto dell’OPEC, l’Arabia Saudita, ha progettato questa mossa per punire Iraq e Kazakistan per il mancato rispetto delle quote di produzione, mentre Riyadh ha segnalato di non essere più disposta a sostenere il mercato, secondo alcune fonti.

Gli sviluppi si verificano pochi giorni prima della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Arabia Saudita per discutere un pacchetto di armi e un accordo sul nucleare. Trump ha ripetutamente chiesto all’OPEC+ di aumentare la produzione di petrolio per contribuire ad alleviare i prezzi della benzina, mentre si trova ad affrontare pressioni inflazionistiche in patria, comprese le sue guerre tariffarie.

Il cambiamento nella politica saudita suggerisce che il regno voglia espandere la propria quota di mercato, un cambiamento importante dopo cinque anni trascorsi a bilanciare il mercato attraverso profondi tagli alla produzione.

L’OPEC+, che comprende l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e alleati come la Russia, sta tagliando la produzione di quasi 5 milioni di barili al giorno, pari al 5% della domanda globale.

I tagli sono stati concordati in diverse fasi dal 2022 per sostenere il mercato e molti di essi rimarranno in vigore fino alla fine del 2026.

A dicembre, l’OPEC+ ha concordato di eliminare gradualmente la parte volontaria di 2,2 milioni di barili al giorno dei tagli totali entro la fine di settembre 2026, ma ad aprile ha deciso di accelerare questo processo a partire da maggio.

Sabato scorso, il gruppo ha concordato un altro importante aumento della produzione per giugno, portando il totale che prevede di rilasciare ad aprile, maggio e giugno a quasi 1 milione di barili al giorno. L’OPEC+ manterrà questa tendenza e probabilmente accetterà a giugno di erogare altri 411.000 barili al giorno a luglio, hanno affermato le cinque fonti dell’OPEC+ informate sulla questione, parlando in condizione di anonimato.

L’Arabia Saudita ha ribadito sabato i suoi avvertimenti contro la scarsa conformità. Il gruppo probabilmente approverà aumenti accelerati anche per agosto, settembre e ottobre se Iraq, Kazakistan e altri paesi ritardatari non miglioreranno la conformità e non ridurranno le compensazioni, hanno affermato le fonti.

Se la conformità non migliorerà, i tagli volontari saranno annullati entro novembre. Il Kazakistan ha sfidato l’OPEC+ il mese scorso, quando il suo ministro dell’Energia ha dichiarato che darà priorità agli interessi nazionali rispetto a quelli del gruppo OPEC+ nel decidere i livelli di produzione petrolifera. La produzione petrolifera del Kazakistan ad aprile ha superato la quota OPEC+, nonostante un calo del 3%.

I prezzi del petrolio sono scesi al minimo degli ultimi quattro anni ad aprile, sotto i 60 dollari al barile, a causa degli aumenti accelerati dei dazi OPEC+ e dei timori di un rallentamento globale sollevati dai dazi imposti da Trump.

Tommaso Dal Passo

