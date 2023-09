PETROLIO. La Guyana arriva tardi, ma cosa farà l’Arabia Saudita nel 2033?

In termini di ricchezza la Guyana comincia ad assomigliare sempre più ad un ricco paese europeo; vicina al Venezuela, con meno di un milione di abitanti, è sulla buona strada per superare la Norvegia come produttore di petrolio offshore entro un decennio.

Il petrolio ha iniziato a fluire solo nel 2019, ma da allora il Pil pro capite è già triplicato ed è probabile che triplichi nuovamente nei prossimi dieci anni. Il presidente Irfaan Ali recentemente ha detto: “Il tempo non è dalla nostra parte”, subito dopo un’asta di altri otto blocchi offshore per l’esplorazione di petrolio e gas al largo della costa atlantica della Guyana. Con undici miliardi di barili di riserve confermate e probabilmente molte altre da trovare, la Guyana sente l’incertezza della transizione energetica.

Come sarà nel 2033 il mercato petrolifero internazionale? Partendo dal presupposto più sicuro che l’impatto del cambiamento climatico peggiorerà costantemente nei prossimi dieci anni, e dal presupposto ragionevolmente sicuro che i governi risponderanno con tentativi dell’ultimo minuto di ridurre le emissioni di anidride carbonica in modo molto più difficile, cosa accadrà al mondo? E alla domanda di petrolio?

Stranamente, quasi nessuno nell’industria petrolifera ne parla ad alta voce, ma a) gli addetti ai lavori non vogliono danneggiare il mercato, e b) hanno già fatto i loro soldi. La Guyana così è arrivata tardi, riporta MercoPress.

Le vendite mondiali di petrolio avranno già smesso di crescere entro il 2033, con le auto elettriche legalmente obbligatorie quasi ovunque entro il 2035. Certamente i prezzi del petrolio saranno molto instabili poiché la domanda si ridurrà e l’offerta no. Allora cosa fa l’Arabia Saudita?

Uno studio del 2021 dell’Università di Exeter aveva previsto la risposta razionale dell’Arabia Saudita, dato che la prosperità del regno e probabilmente anche la sopravvivenza del regime dipendono in modo critico dalle sue entrate petrolifere. Ciò che gli autori prevedevano è che i produttori a basso costo, l’Arabia Saudita e gli altri stati del Golfo, andrebbero al “tutto per tutto”.

Nessuno può competere con loro sul prezzo, possono realizzare profitti anche quando il petrolio costa solo 20 dollari al barile, quindi inonderanno il mercato mondiale con petrolio a buon mercato. I Sauditi non lo hanno fatto in passato perché potrebbero guadagnare molto di più al barile se l’offerta fosse rimasta limitata, ma questa è una prospettiva a lungo termine e non esiste più un lungo termine per i combustibili fossili.

Gli autori dello studio hanno calcolato che l’Arabia Saudita potrebbe guadagnare 1,7 trilioni di dollari prima che la domanda si esaurisca completamente se seguisse la strada della “svendita”, rispetto a soli 1,3 trilioni di dollari se cooperasse con tutti i membri non arabi dell’Opec e cercasse di mantenere alti i prezzi del petrolio e del gas.

Chi smetterà quindi di produrre petrolio per primo? Produttori ad alto costo che lavorano nelle sabbie bituminose, negli scisti bituminosi, nelle acque profonde e nelle aree artiche, quindi Canada, Stati Uniti, America Latina – soprattutto Messico e Brasile – e Russia. Ma anche la Guyana, il cui petrolio si trova a cinque chilometri sotto il fondale marino. O paesi come l’Arabia?

La produzione petrolifera della Guyana raggiungerà il culmine nei primi anni Trenta, quindi Irfaan Ali ha ragione a essere preoccupato, ma questa compiacenza gli dà uno spazio operativo sicuro.

Il compito per lui e per i suoi successori è utilizzare i prossimi dieci o quindici anni di elevati proventi petroliferi per trasformare il Paese in modo sostenibile. Molto più facile a dirsi che a farsi, soprattutto perché questi calcoli sono quasi impossibili da spiegare al pubblico, ma la parte politica della Guyana sembra averlo capito.

Tommaso Dal Passo

