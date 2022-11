PETROLIO. La Cina ha ridotto gli acquisti di petrolio russo in previsione di sconti

In previsione dell’introduzione di un prezzo massimo per il petrolio russo entro il 5 dicembre, la Cina ha parzialmente sospeso gli acquisti di energia dalla Russia, riferisce Bloomberg. Alcuni compratori cinesi vogliono vedere se la Russia offrirà un prezzo migliore.

La chiusura delle trattative per l’acquisto da parte della Cina di diverse spedizioni di petrolio Espo siberiano con caricamento a dicembre è ancora in discussione. L’accordo è rinviato fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni sul limite massimo dei prezzi del petrolio russo.

L’istituzione di un “tetto di prezzo” per le risorse energetiche della Federazione Russa è prevista nell’ambito dell’ottavo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, concordato il 6 ottobre, per il petrolio della Russia il 5 dicembre, per i prodotti petroliferi il 5 febbraio 2023. Il Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di fissare il prezzo intorno ai 40-60 dollari al barile.

I paesi del G7 (Gran Bretagna, Germania, Italia, Canada, Stati Uniti, Francia e Giappone) intendono annunciare il prezzo limite approvato per il petrolio russo il 23 novembre. Allo stesso tempo, la Russia promette di non fornire petrolio ai paesi che introducono un tale meccanismo e non esclude una riduzione della produzione.

Ad agosto scorso, la Russia ha cambiato politica dei prezzi in diversi paesi asiatici per discutere possibili contratti a lungo termine per il petrolio con forti sconti, fino al 30%.

Anche i nuovi requisiti assicurativi della Turchia potrebbero complicare l’esportazione di petrolio russo. Dal 1° dicembre la Turchia introduce un requisito aggiuntivo per le petroliere che trasportano greggio per attraversare il Bosforo e i Dardanelli: i caricatori dovranno dimostrare la disponibilità di un’assicurazione, secondo quanto annunciato dal ministero dei Trasporti turco.

In base alla nuova norma, le petroliere che trasportano petrolio dovranno fornire una lettera di una compagnia assicurativa che confermi che la nave ha un’assicurazione P&I per “protezione e risarcimento”. Tale assicurazione consentirà alla Turchia di coprire la propria responsabilità in caso di: danni all’ambiente; danni o perdita del carico; serie di sanzioni durante il funzionamento delle navi.

Se le petroliere attraversano gli stretti senza assicurazione, le vie d’acqua potrebbero subire danni significativi, ha dichiarato il ministero dei Trasporti turco in una circolare. Inoltre, il traffico di tutte le imbarcazioni nello Stretto potrebbe essere interrotto se un’imbarcazione non assicurata è coinvolta in un incidente.

Questo fatto potrebbe, nel lungo periodo, bloccare il passaggio delle petroliere con petrolio russo quando entreranno in vigore le nuove sanzioni dell’Unione Europea.

Antonio Albanese