PETROLIO. Il Brasile supera i 5 milioni di barili al giorno

Il Brasile ha superato per la prima volta in assoluto la soglia dei 5 milioni di barili di petrolio e gas naturale prodotti al giorno, ha annunciato lunedì l’Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas Naturale e dei Biocarburanti (ANP), l’agenzia di regolamentazione dell’industria petrolifera e del gas. Il traguardo è stato registrato a luglio di quest’anno, come spiegato.

Per quanto riguarda il solo petrolio, il bollettino mensile dell’ANP ha mostrato che la produzione mensile è stata di 3,959 milioni di barili al giorno, con un aumento del 5,4% rispetto a giugno e del 22,5% rispetto a luglio 2024.

La produzione di gas naturale a luglio è stata di 190,89 milioni di metri cubi al giorno (m³/d), con un aumento del 5,1% rispetto a giugno e del 26,1% rispetto a luglio 2024.

La produzione nei giacimenti pre-salini ha rappresentato il 79,1% del totale a luglio, raggiungendo i 4,077 milioni di barili al giorno. Questo volume rappresenta un aumento del 5,6% rispetto al mese precedente e del 24,2% rispetto a luglio 2024, riporta Agencia Brasil.

Petrolio e gas pre-sale sono stati estratti da 169 pozzi. Il giacimento più produttivo è Tupi, nel bacino di Santos, con una produzione di quasi 800 milioni di barili di petrolio al giorno.

La piattaforma che ha contribuito maggiormente al record del mese è stata la FPSO (floating production storage and offloading vessel) Guanabara, nel giacimento condiviso di Mero, anch’esso nel bacino di Santos, con 184.300 barili di petrolio al giorno.

L’ANP ha inoltre spiegato che le variazioni nel volume di produzione sono state causate da fattori quali le fermate programmate delle piattaforme per manutenzione, l’entrata in funzione dei pozzi, la chiusura dei pozzi per manutenzione o pulizia e l’inizio dell’installazione della piattaforma, tra gli altri.

Di tutto il petrolio prodotto in Brasile a luglio, il 97,7% proveniva da giacimenti offshore. Per quanto riguarda il gas naturale, l’86,1% proviene dal mare. Notizie sulla conservazione dell’Amazzonia

Petrobras, da sola o in consorzio con altre aziende, è responsabile dell’89,78% del totale di petrolio e gas naturale prodotti. Rio de Janeiro è il principale stato produttore, con l’88% di petrolio e il 77% di gas naturale.

Secondo l’Istituto Brasiliano del Petrolio e del Gas (IBP), che rappresenta le aziende del settore, il Brasile è l’ottavo produttore di petrolio al mondo. I cinque maggiori produttori – Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Canada e Iran – rappresentano la metà della produzione globale.

In termini di utilizzo del gas, l’ANP ha riferito di aver raggiunto il 97,1%, il che significa che meno del 3% del gas proveniente dai pozzi viene bruciato in atmosfera. La maggior parte (54%) viene reiniettata nei pozzi, il 33% viene immesso sul mercato e il 10% viene utilizzato come fonte energetica dalle piattaforme stesse.

Maddalena Ingrao

