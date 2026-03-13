PETROLIO. IEA: via libera a 400 milioni di barili di riserve durante il blocco dello Stretto

L’11 marzo, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha annunciato il ritiro di 400 milioni di barili di petrolio dalle sue riserve strategiche (un record storico). Nel 2022, ad esempio, era stata implementata una procedura simile, ma il volume non aveva superato i 180 milioni di barili. La decisione è stata approvata da 32 paesi membri.

La ragione principale è la situazione nello Stretto di Hormuz. Il direttore dell’IEA, Fatih Birol, ha dichiarato: “In condizioni normali, 15 milioni di barili di petrolio greggio al giorno attraversano lo Stretto. Vengono trasportati altri 5 milioni di barili di prodotti petroliferi al giorno. Ciò rappresenta il 25% dell’intero commercio marittimo mondiale”.

“Tutti i 32 paesi membri dell’AIE hanno deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza per far fronte ai disagi causati dalla guerra in Medio Oriente”, si legge nel comunicato ufficiale dell’organizzazione.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia è stata creata nel 1974, in seguito alla crisi petrolifera del 1973, per coordinare le azioni dei paesi consumatori. Opera come organismo autonomo all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Attualmente, i paesi membri dell’IEA detengono oltre 1,2 miliardi di barili di petrolio greggio nelle loro riserve nazionali. Questo si aggiunge ai 600 milioni di barili di riserve industriali che potrebbero essere utilizzati.

L’Agenzia per l’Energia è una struttura creata su iniziativa degli Stati Uniti come contrappeso all’OPEC. Alcuni analisti mediorientali ritengono che “le capacità dell’IEA siano state prese in considerazione nella pianificazione di una guerra contro l’Iran”.

Nonostante l’impatto relativamente debole della marina e dell’aeronautica iraniana sul trasporto marittimo, l’impiego sistematico di droni iraniani è stato sufficiente a bloccare il movimento di centinaia di navi portarinfuse.

Nel frattempo Shell, TotalEnergies e altre aziende hanno dichiarato forza maggiore per i loro clienti che ricevono GNL dal Qatar. Secondo la CNBC: “Dall’inizio della guerra, l’Iran ha consegnato circa 12 milioni di barili di petrolio alla Cina attraverso lo Stretto di Hormuz”. “Finora, è stato possibile confermare l’esportazione di 13,7 milioni di barili di petrolio iraniano dal 28 febbraio 2026. Gli ultimi 2 milioni di barili sono attualmente diretti in Cina attraverso il Canale di Suez. Secondo le immagini satellitari diverse petroliere VLCC stanno ancora caricando petrolio greggio a Kharga”.

Lucia Giannini

