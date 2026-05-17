PETROLIO. Dubai raddoppierà il suo oleodotto Ovest – Est per evitare il Blocco dello Stretto

Gli Emirati Arabi Uniti accelereranno la costruzione di un nuovo oleodotto per raddoppiare la propria capacità di esportazione attraverso Fujairah entro il 2027, ha dichiarato venerdì l’Ufficio stampa del governo di Abu Dhabi, ampliando notevolmente la propria capacità di aggirare lo Stretto di Hormuz.

Il principe ereditario di Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, ha incaricato la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) di accelerare il progetto dell’oleodotto Ovest-Est durante una riunione del comitato esecutivo, ha affermato l’ADMO, aggiungendo che l’oleodotto è in costruzione e si prevede che entrerà in funzione nel 2027, riporta Reuters.

I prezzi dell’energia sono aumentati vertiginosamente a causa del Blocco dello Stretto, provocando il razionamento del carburante in alcuni paesi e timori di una recessione economica con l’aumento dell’inflazione.

ADMO non ha reso nota la tempistica originale del progetto. L’attuale oleodotto degli Emirati Arabi Uniti, l’Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), noto anche come oleodotto Habshan-Fujairah, può trasportare fino a 1,8 milioni di barili al giorno e si è rivelato cruciale per il paese, che mira a massimizzare le esportazioni dalla costa del Golfo dell’Oman.

Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono gli unici produttori del Golfo a disporre di oleodotti che esportano greggio al di fuori dello Stretto. L’Oman ha una lunga costa sul Golfo dell’Oman, mentre Kuwait, Iraq, Qatar e Bahrein dipendono quasi interamente dallo stretto per le spedizioni.

Il nuovo oleodotto degli Emirati Arabi Uniti non deve essere confuso con l’oleodotto Est-Ovest dell’Arabia Saudita, che l’amministratore delegato del colosso petrolifero statale Aramco, Amin Nasser, ha definito un’”ancora di salvezza fondamentale”.

Aramco ha aumentato la capacità dell’oleodotto a 7 milioni di barili al giorno in otto giorni, ha affermato, mantenendo in funzione circa il 60% delle esportazioni del regno prima della guerra.

L’annuncio del nuovo oleodotto arriva due settimane dopo l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), di fatto guidata dall’Arabia Saudita, liberandoli così dalle quote di produzione petrolifera.

Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero aumentare la capacità produttiva fino a 6 milioni di barili al giorno, se necessario, come dichiarato lo scorso anno dal ministro dell’Energia. ADNOC punta a raggiungere una capacità di 5 milioni di barili al giorno entro il prossimo anno, un obiettivo anticipato di tre anni. A maggio 2024, la società aveva dichiarato che la sua capacità produttiva aveva raggiunto i 4,85 milioni di barili al giorno, ma da allora non ha fornito ulteriori aggiornamenti.

ADNOC Drilling, una delle sei filiali quotate in borsa del gruppo, è pronta a fornire qualsiasi ampliamento di capacità produttiva di cui ADNOC abbia bisogno, come ha dichiarato recentemente.

A gennaio, prima della guerra, gli Emirati Arabi Uniti producevano poco meno di 3,4 milioni di barili al giorno, ma la produzione si è più che dimezzata dopo che la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha costretto ADNOC a interrompere parte della produzione a marzo.

Fujairah è diventata un’ancora di salvezza per gli Emirati Arabi Uniti, anche per le esportazioni non petrolifere, dato che il Paese dipende fortemente dalle importazioni di prodotti alimentari. Il porto è stato attaccato diverse volte, un attacco che gli Emirati Arabi Uniti hanno attribuito all’Iran, costringendo ad interruzioni temporanee dei carichi di petrolio ad aprile.

Anche il porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, dove termina l’oleodotto Est-Ovest, è stato attaccato. Gli Emirati Arabi Uniti e i loro acquirenti di petrolio hanno recentemente fatto transitare diverse petroliere attraverso lo stretto con i sistemi di localizzazione disattivati ​​per evitare attacchi iraniani, nel tentativo di spostare il petrolio intrappolato nel Golfo.

Lucia Giannini

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