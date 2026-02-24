PETROLIO. Colloqui sul nucleare iraniano e nuovi dazi statunitensi fanno schizzare il prezzo del petrolio

Lunedì i prezzi del petrolio si sono stabilizzati vicino al massimo degli ultimi sei mesi, mentre Stati Uniti e Iran si preparavano per un terzo round di colloqui sul nucleare, con una crescente incertezza economica al centro dell’attenzione dopo l’ultimo sconvolgimento tariffario statunitense.

I future sul greggio Brent sono saliti di 9 centesimi a 71,85 dollari al barile alle 13:08 GMT, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate ha guadagnato 15 centesimi a 66,63 dollari. La crescente preoccupazione per un potenziale conflitto militare tra Stati Uniti e Iran ha spinto i prezzi del Brent a salire di oltre il 5% la scorsa settimana, raggiungendo il massimo da luglio 2025 a 72,34 dollari, riporta Reuters.

“Con il prossimo, e forse ultimo, round dei colloqui sul nucleare iraniano previsto per giovedì, l’attenzione è rivolta alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abolire i dazi sulle importazioni e alla successiva reazione del governo”, ha affermato PVM Oil Associates.

L’agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere ha dichiarato che avrebbe sospeso la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act alle 05:01 GMT di martedì. Tuttavia, Trump ha dichiarato sabato che avrebbe aumentato temporaneamente i dazi dal 10% al 15% sulle importazioni statunitensi da tutti i paesi, il massimo consentito dalla legge, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva abolito il suo precedente programma tariffario.

“La debolezza di questa mattina è una mossa difensiva e, inutile dirlo, con l’incertezza che circonda un intervento militare statunitense in Iran, la guerra russo-ucraina in corso e ora la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, la direzione del prezzo del petrolio non è (chiara), ma la volatilità è garantita”, ha affermato PVM.

L’Iran ha indicato di essere pronto a fare concessioni sul suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni e del riconoscimento del suo diritto ad arricchire l’uranio, ha dichiarato un alto funzionario iraniano a Reuters in vista del terzo round di colloqui sul nucleare tra le due nazioni di giovedì.

Sebbene i prezzi sulla carta fossero aumentati, spread immediati più bassi e differenziali fisici più deboli indicavano che i prezzi si basavano su preoccupazioni geopolitiche piuttosto che su un’effettiva mancanza di petrolio sul mercato, hanno affermato gli analisti di Morgan Stanley in una nota.

Lucia Giannini

