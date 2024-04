PETROLIO. Cina, Russia, Iran e l’inefficacia delle sanzioni

Un nuovo rapporto del Consiglio Atlantico suggerisce che la Cina, utilizzando la “flotta oscura” insieme a Russia e Iran, sta effettivamente aggirando le sanzioni sul petrolio russo e iraniano. Nel frattempo, Pechino utilizza lo yuan cinese anche per pagare le spedizioni, contribuendo a sostenere sia l’economia russa che quella iraniana.

Sia l’economia iraniana che quella russa fanno molto affidamento sulle entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio, riporta BneIntelliNews.

Per contrastare il rallentamento dovuto alle sanzioni, sia la Russia, sia l’Iran, hanno spostato le loro esportazioni di petrolio verso la Cina, che resta il più grande importatore mondiale di petrolio greggio. Di conseguenza, nel 2023 la Cina avrebbe risparmiato circa 10 miliardi di dollari acquistando petrolio da paesi sanzionati.

Anche l’India segue la stessa scia; Pechino e Teheran hanno creato un sistema alternativo per il commercio del petrolio, aggirando i canali bancari e di spedizione occidentali, e la Russia che ha adottato i metodi dell’Iran in seguito alle restrizioni sui prezzi sulle proprie esportazioni di greggio da parte del G7 nel dicembre 2022.

Di conseguenza, Iran, Russia e Cina hanno ora creato un mercato per il petrolio “sanzionato”, effettuando transazioni in valuta cinese. Secondo il Consiglio Atlantico, questo commercio coinvolge spesso le navi cisterna della “flotta oscura”. Si ritiene che tali flotte operino al di fuori delle normative marittime convenzionali.

Si ritiene ora che, con un effetto a catena, l’afflusso di proventi petroliferi dalla Cina stia rafforzando le economie iraniana e russa, minando le sanzioni occidentali. Inoltre, l’uso della valuta cinese, dello yuan e dei sistemi di pagamento cinesi serve a ostacolare l’accesso delle giurisdizioni occidentali ai dati sulle transazioni finanziarie, indebolendo ancora più l’efficacia delle sanzioni.

La Cina ha anche sviluppato meccanismi per importare il petrolio iraniano al di fuori delle reti finanziarie e marittime occidentali. Anche l’Iran impiega petroliere della flotta oscura per spedire petrolio in Cina e riceve in cambio pagamenti in yuan attraverso banche cinesi.

All’arrivo in Cina, il petrolio viene poi rinominato come di origine malese o mediorientale e a sua volta acquistato da altre raffinerie cinesi indipendenti, le teiere.

Le teiere hanno assorbito la maggior parte delle esportazioni di petrolio iraniano da quando le raffinerie statali hanno cessato le transazioni a causa di preoccupazioni sanzionatorie.

Questa strategia a sua volta protegge le principali banche cinesi dai rischi delle sanzioni finanziarie statunitensi.

Maddalena Ingrao

