PETROLIO. Aumenta il greggio artico russo diretto alle raffinerie indiane

Dopo che il mese scorso l’Europa ha chiuso le porte alle forniture russe, la Russia sta inviando più greggio prodotto nella zona artica a Cina e India, e con riduzioni più elevate, secondo quanto riferiscono fonti commerciali e conoscenze.

I greggi artici Arco, Arco/Novy Port e Varandey di solito non si dirigono a est, ma in realtà stanno trovando nuovi sbocchi più lontani dopo che l’Unione Europea, i Paesi del G7 e l’Australia hanno imposto un tetto al valore del petrolio russo a dicembre, oltre a un embargo Ue sul greggio russo via mare. I venditori stanno promuovendo i greggi russi a riduzioni più consistenti, in quanto assorbono maggiori prezzi di trasporto, riporta PehalNews.

Le esportazioni di greggio artico verso l’India sono aumentate costantemente da maggio, con un rapporto di 6,67 milioni di barili caricati a novembre e 4,1 milioni di barili a dicembre, come confermato da Refinitiv. La maggior parte delle forniture era costituita da Arco e Arco/Novy Port, prodotti nei giacimenti gestiti da Gazprom Neft.

Il greggio Arco è un greggio amaro pesante proveniente dall’area di Prirazlomnoye, mentre il greggio Novy Port, di qualità superiore e proveniente dall’area di Novoportovskoye, è un greggio caramellato di qualità media o leggera.

La scorsa settimana, l’India ha importato il suo primo carico di greggio Varandey, caricato nel porto di Murmansk a fine novembre, secondo due fonti e le informazioni di Refinitiv.

Il carico da 900.000 barili a bordo della petroliera Bear Alcor, che ha attraversato l’Europa, il Mediterraneo e il Canale di Suez, è stato scaricato al porto di Cochin, nel Kerala, il 27 dicembre per conto della raffineria Bharat Petroleum Corp Ltd. Gli altri due carichi da 600.000 barili caricati a novembre sono stati scaricati a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Non è chiaro quali società abbiano acquistato questi carichi.

La Russia ha volumi moderatamente buoni anche di altre qualità, che vengono fornite ai clienti indiani, ha dichiarato una delle fonti di una raffineria indiana.

I margini di profitto lordo derivanti dalla lavorazione di qualità simili ad Arco e Novy Port acquistate in base alla consegna sono superiori di oltre 10 dollari al barile rispetto a greggi statunitensi di qualità analoga, come il Mars e il West Texas Intermediate, ha aggiunto.

Il greggio Varandey, prodotto dai giacimenti di Timan-Pechora gestiti da Lukoil, ha una gravità API di circa 37 livelli e contiene lo 0,4% di zolfo. La sua qualità è paragonabile alla miscela ESPO, una qualità dell’Estremo Oriente preferita dalle raffinerie cinesi indipendenti, spesso note come teiere.

Il greggio Varandey è semplice da gestire per le raffinerie indiane, anche se i futuri acquisti dipenderanno dalle fasce di valore.

Almeno tre petroliere che hanno caricato il greggio artico nel porto di Murmansk sono in realtà dirette in Cina, ha confermato Refinitiv.

Una delle petroliere, la Nikolay Zuyev, che trasporta circa 780.000 barili di greggio, dovrebbe arrivare il 18 gennaio, ma sicuramente non ha ancora un luogo di vacanza preciso. Altre due petroliere – NS Bravo e Gladiator – che trasportano circa 900.000 barili di greggio ciascuna – dovrebbero arrivare nella metropoli cinese di Qingdao rispettivamente il 3 e il 15 febbraio, hanno confermato le informazioni.

Refinitiv ha elencato i gradi trasportati da queste navi come greggio Arco, anche se un rivenditore cinese ha dichiarato che potrebbe esserci del greggio Varandey a bordo. Non è chiaro quali raffinerie abbiano acquistato i carichi.

Il greggio Arco è stato fornito ai clienti cinesi a 9 dollari al barile in meno rispetto all’Ice Brent, con consegna franco nave, ma non è chiaro a quale valore siano state concluse le offerte.

