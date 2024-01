PESCA. Aumentano i prezzi dei calamari a Seul. La pesca in Argentina promette bene

Secondo i dati argentini della pesca aperta dal 12 gennaio a sud del parallelo 44, è stato segnalato un inizio incoraggiante della stagione 2024 dei calamari di Illex, con buoni livelli di cattura e esemplari di taglia considerevole.

Concentrazioni di calamari sono state scoperte in diverse aree lungo una rotta marittima tra 44 50 gradi sud e 44 20 gradi sud, a circa sessanta miglia al largo della città e della baia di Camarones, provincia di Chubut, fino al miglio 201 della ZEE argentina. L’export del calamaro quindi promette livelli elevati nel 2024.

I calamari invece stanno diventando merce rara e costosa in Corea del Sud.

I media coreani sottolineano il fatto che i calamari, una volta considerati il “pesce del popolo”, data la loro convenienza, ora sono un piatto costoso, e hanno offerto alcuni prezzi di mercato in Won sudcoreano, che viene scambiato a 1.330 ton sudcoreani per dollaro Usa.

Secondo la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation e il Korea Agricultural Market Information System, il prezzo di un calamaro congelato di medie dimensioni era di 5.819 Krw al 25 gennaio, un aumento del 20,8% rispetto allo scorso anno. 4.816 Krw. Anche i calamari freschi refrigerati hanno registrato un aumento del 6,8% a 7.441 Krw.

Anche i calamari essiccati, relativamente più facili da conservare, hanno visto un aumento dei prezzi, anche se su scala minore. Il prezzo al dettaglio per dieci pezzi era di 68.133 Krw il 25 gennaio, in aumento del 2,2% rispetto a 66.642 Krw dell’anno scorso.

I media coreani sottolineano poi che la causa principale dell’aumento dei prezzi potrebbe essere attribuita a “una significativa riduzione dei tassi di cattura globali, esacerbata dal cambiamento climatico”.

I calamari, che in genere vivono un anno, lottano per adattarsi agli habitat in rapido cambiamento, portando a una scarsità di approvvigionamento.

Nonostante la domanda costante di calamari, gli sforzi del Ministero degli Oceani e della Pesca sudcoreano per stabilizzare i prezzi individuando zone di pesca alternative o rilasciando le scorte accumulate non hanno avuto successo nel ridurre l’impennata dei prezzi, soprattutto con il Capodanno lunare alle porte.

Le principali aree di produzione di calamari, come il Mare Orientale della Corea, le Isole Falkland e le acque russe, hanno tutte segnalato una diminuzione delle catture a causa dell’aumento della temperatura del mare. Le acque argentine stanno registrando i primi migliori risultati rispetto agli anni precedenti.

Secondo i dati sulla pesca di Statistics Korea, la pesca di calamari è diminuita drasticamente da 154.000 tonnellate nel 2013 a 36.000 tonnellate negli ultimi anni nelle acque costiere, con una diminuzione del 76,7%.

Secondo quanto riportato dai media, gli esperti attribuiscono questi cali principalmente ai cambiamenti indotti dal clima nella temperatura dell’acqua. I calamari prosperano in acque più calde di 14-18°C, ma le rapide fluttuazioni di temperatura stanno creando difficili condizioni di sopravvivenza.

Il Mare Orientale, ad esempio, ha visto un aumento della temperatura media da 15-16°C negli anni ’90 a 18-20°C negli ultimi anni.

Le prospettive future per i prezzi dei calamari rimangono cupe, poiché sia le catture offshore che quelle costiere continuano a diminuire. Il National Institute of Fisheries Science sudcoreano ha riferito che le catture dello scorso anno sono state inferiori del 70-80% rispetto al picco del 1996.

Il prezzo al consumo dei calamari congelati è in costante aumento dal 2016, con un aumento del 122,7% da 6.918 KRW per kg nel 2013 a 15.408 KRW nel 2022.

Il ministero degli Oceani e della Pesca di Seul si sta impegnando per ridurre i prezzi rilasciando i calamari congelati immagazzinati dal governo, ma sembra difficile controllare il prezzo di mercato dei calamari a breve termine a causa della “scarsità globale”.

Tommaso Dal Passo

