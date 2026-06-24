PERÙ. Sanchez non riconoscerà un futuro governo Fujimori

Il candidato presidenziale di Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha inasprito la sua retorica sul ballottaggio di martedì scorso, denunciando una presunta “frode in corso” e annunciando che non riconoscerà un eventuale governo di destra guidato da Keiko Fujimori. In una conferenza stampa a Lima, il candidato di sinistra ha anche indetto una protesta per sabato prossimo a difesa di quella che considera la volontà popolare espressa alle urne.

Fino a pochi giorni fa, Sánchez aveva evitato di usare la parola frode. Questa volta ha affermato che ci sono motivi per mettere in dubbio la validità dei voti espressi all’estero e ha puntato il dito contro il Ministero degli Esteri e l’Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE). Secondo il candidato, la principale irregolarità consiste nel fatto che le schede di scrutinio dei voti all’estero non sono state digitalizzate immediatamente dopo il voto, come era avvenuto al primo turno, il che a suo avviso ha indebolito le garanzie del processo. “Abbiamo il legittimo diritto di dubitare e di credere che ci sia stata una manipolazione di quel voto a vantaggio del partito Fuerza Popular”, ha dichiarato. Il suo gruppo ha presentato una denuncia contro il Ministro degli Esteri Carlos Pareja per presunta frode elettorale, riporta MercoPress.

Sánchez ha chiesto alla Giuria Nazionale Elettorale (JNE) di sospendere lo spoglio in attesa della risoluzione dei ricorsi presentati e ha confermato la richiesta di annullare i voti espressi all’estero, dove sono state espresse oltre 300.000 schede. Se tale richiesta venisse accolta, il risultato si ribalterebbe: contando solo i voti espressi in territorio nazionale, Sánchez supererebbe Fujimori. “Se la Giuria Nazionale Elettorale non agirà in conformità alla legge, la frode sarà consumata”, ha avvertito, prevedendo che il suo partito ricorrerà a una “resistenza patriottica e popolare”.

Le autorità hanno respinto le obiezioni. Il Ministero degli Esteri ha negato “categoricamente” qualsiasi manipolazione e ha spiegato che la sospensione dell’applicazione di scansione delle schede di scrutinio per il ballottaggio è stata decisa in coordinamento con l’ONPE a causa di difficoltà tecniche riscontrate al primo turno, senza modificare la Legge Organica Elettorale, e ha assicurato che tutte le schede di scrutinio sono arrivate integre alla sede centrale entro 72 ore. La JNE, che ha invitato alla calma, aveva già dichiarato infondati i precedenti ricorsi di Juntos por el Perú, che chiedevano l’annullamento di 1.751 seggi elettorali a Lima e 647 negli Stati Uniti.

Con lo scrutinio al 99,7% circa, Fujimori è in testa con il 50,11% dei voti validi contro il 49,88% di Sánchez, con una differenza di circa 41.000 schede. Non è ancora stato proclamato un vincitore: la JNE prevede di annunciare i risultati a metà luglio, in modo che il nuovo presidente entri in carica il 28 luglio, per il mandato 2026-2031.

Maddalena Ingroia

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