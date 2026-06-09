PERÙ. Nell’altalena dello spoglio, Sanchez è in testa. Manca tutto il voto estero

Roberto Sánchez, candidato di sinistra, è passato in vantaggio nel conteggio dei voti al ballottaggio delle elezioni presidenziali peruviane, in un’elezione che si decide voto per voto. Con circa il 95% delle schede scrutinate dall’Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE), Sánchez si attestava intorno al 50,1% dei voti, contro il 49,9% della conservatrice Keiko Fujimori, con un vantaggio di circa 41.000 schede. Il risultato, tuttavia, non è definitivo: i voti dei peruviani all’estero, storicamente favorevoli alla destra, devono ancora essere scrutinati.

Fujimori era in testa nelle prime ore del mattino grazie al sostegno a Lima, una delle sue roccaforti, ma ha perso terreno decimale dopo decimale con l’arrivo delle schede provenienti dalle zone rurali e andine, dove Sánchez gode di maggiore popolarità. Restano da scrutinare circa 4.700 schede, comprese quelle provenienti dall’estero e da regioni remote come il Loreto amazzonico, riporta MercoPress.

L’esito potrebbe dipendere dal voto all’estero, il cui spoglio non è ancora iniziato e i cui verbali di scrutinio arriveranno entro mercoledì. Oltre un milione di peruviani avevano diritto di voto all’estero; al primo turno, poco più di 400.000 hanno votato fuori dal Paese, in maggioranza a favore della destra. Il presidente esecutivo dell’istituto di sondaggi Ipsos, Alfredo Torres, ha avvertito che, nonostante il parziale vantaggio di Sánchez, la maggior parte delle sue proiezioni interne attribuiscono la vittoria a Fujimori, poiché lo spoglio attuale “non include quasi nulla del voto all’estero”.

Fujimori, candidata alla presidenza per la quarta volta dopo aver perso i ballottaggi del 2011, 2016 e 2021, ha invitato ad attendere il conteggio completo. “Ogni verbale di scrutinio sarà molto importante. Ciò che serve ora è pazienza e molta serenità”, ha affermato, aggiungendo che rispetterà il risultato “qualunque esso sia”. La candidata, che nel 2021 non aveva ammesso la sconfitta contro Pedro Castillo e aveva denunciato brogli mai provati, questa volta ha convocato oltre cento rappresentanti legali per esaminare ogni singola scheda elettorale.

Lo stretto margine di vittoria ha già avuto ripercussioni a livello regionale: il presidente colombiano Gustavo Petro ha celebrato prematuramente la vittoria di Sánchez e ha annunciato la ripresa delle relazioni con il Perù. Le autorità elettorali hanno avvertito che la proclamazione ufficiale del vincitore potrebbe richiedere settimane, a causa di contestazioni e di un sistema di conteggio che prevede che ogni scheda elettorale venga portata presso gli uffici competenti.

Sánchez, di Juntos por el Perú e alleato di Castillo, attualmente in carcere e a cui ha promesso la grazia, si contende la presidenza con Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, condannato per crimini contro l’umanità e corruzione. Il vincitore entrerà in carica il 28 luglio, in un Paese che ha avuto nove presidenti in un decennio e dove l’insicurezza rappresenta la principale preoccupazione dell’opinione pubblica.

Lucia Giannini

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