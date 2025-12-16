PERÙ. Militari americani presenti per tutto il 2026 

Le autorità peruviane hanno ufficialmente dato il via libera all’ingresso di personale militare statunitense per tutto il 2026 per condurre esercitazioni congiunte di addestramento, supporto e assistenza alla sicurezza con le forze armate e di polizia locali, come annunciato questo fine settimana a Lima.

La risoluzione, approvata dal Congresso peruviano, consente al personale militare statunitense di rimanere nel paese sudamericano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e di portare armi da combattimento durante la sua permanenza, riporta MercoPress.

Il contingente statunitense sarà composto da gruppi a rotazione, con diverse unità che attraverseranno il territorio peruviano ogni tre-sei mesi per mantenere una presenza costante.

Le unità statunitensi coinvolte includeranno forze speciali, squadre dei Navy SEAL, specialisti degli affari civili e personale di supporto dell’intelligence militare.

Le istituzioni peruviane che prenderanno parte alle esercitazioni congiunte includeranno unità specializzate dell’Esercito, il Comando Congiunto di Intelligence e Operazioni Speciali (Cioec), le Forze Navali per le Operazioni Speciali (FOES), il Gruppo Forze Speciali dell’Aeronautica (Grufe) e unità specializzate della Polizia Nazionale, come la Direzione delle Operazioni Speciali (Diroes) e la Direzione Antidroga (Dirandro).

L’autorizzazione è stata pubblicata dopo che il Ministro degli Esteri peruviano Hugo de Zela ha confermato che il governo statunitense del Presidente Donald Trump aveva notificato al Congresso degli Stati Uniti la sua intenzione di designare il Perù come “Maggiore Alleato Non NATO” (MNNA).

De Zela ha affermato che questa designazione rappresenta un gesto politico che riconosce il Perù come partner affidabile in materia di sicurezza e difesa. Si prevede che la misura garantirà alle Forze Armate peruviane una posizione “privilegiata” in termini di cooperazione e accesso alle strutture militari e ai benefici nell’ambito delle relazioni militari con gli Stati Uniti.

La decisione di consentire una presenza militare statunitense continuativa riflette un chiaro allineamento del governo peruviano con gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti.

In questo scenario, il presidente peruviano José Jerí ha incontrato una delegazione dell’FBI e alcuni esperti di sicurezza statunitensi a Lima, nell’ambito del processo di elaborazione di un nuovo piano nazionale per la sicurezza dei cittadini.

Mentre le autorità peruviane giustificano l’azione con la necessità di addestramento specializzato e supporto logistico, alcuni critici hanno espresso il timore che la sovranità nazionale possa essere compromessa da questo tipo di presenza militare straniera.

Lucia Giannini

