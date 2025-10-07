PERÙ. Intimato a Lima di bloccare il contrabbando di mercurio e oro

Lunedì scorso, la Comunità Andina, blocco commerciale sudamericano, ha stabilito che il Perù non sta rispettando i suoi impegni per contrastare l’estrazione illegale di oro e il traffico di mercurio, schierandosi con i gruppi indigeni che affermano che i loro fiumi amazzonici e le loro riserve alimentari sono stati avvelenati.

La decisione della Comunità Andina, che comprende Perù, Colombia, Ecuador e Bolivia, ordina al Perù di riformare urgentemente le sue leggi, sequestrare i macchinari che aspirano i sedimenti fluviali e altre attrezzature minerarie e porre fine all’estensione del registro per i minatori informali che, secondo i critici, protegge l’illegalità, riporta AP.

È la prima volta che la Comunità Andina si occupa di un caso di questo tipo e si pronuncia formalmente contro un paese membro, mentre le autorità cercano di trovare meccanismi per reprimere il crescente commercio.

L’estrazione illegale di oro si è ampiamente diffusa in Amazzonia, poiché la domanda globale e l’impennata dei prezzi dell’oro rendono il commercio sempre più redditizio. Gli analisti prevedono che l’oro raggiungerà i 4.000 dollari l’oncia entro il 2026. Il mercurio è ampiamente utilizzato per separare l’oro dai sedimenti, ma contamina i corsi d’acqua, si accumula nei pesci e nel corpo umano, presentando rischi particolari per bambini e donne incinte.

Il Perù ha 20 giorni lavorativi per conformarsi e comunicare le misure adottate o previste per adeguare le proprie leggi. In caso di inadempimento, il caso potrebbe essere deferito al Tribunale di Giustizia dell’Unione, che ha il potere di imporre sanzioni commerciali vincolanti agli Stati membri.

La denuncia è stata presentata a fine giugno da una coalizione di comunità indigene e rurali del bacino del fiume Nanay, che affermano che il mercurio proveniente dall’estrazione illegale di oro sta avvelenando pesci e fiumi nell’Amazzonia settentrionale peruviana. Campioni di capelli raccolti nella zona hanno mostrato livelli di mercurio ben al di sopra dei limiti di sicurezza stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e i ricercatori hanno collegato l’esposizione a eruzioni cutanee, malattie gastriche e danni neurologici.

Se il paese non ottempera, le sanzioni saranno di natura economica, come l’imposizione di dazi sui prodotti peruviani all’interno delle quattro nazioni andine. La decisione potrebbe anche creare un precedente e portare a sentenze contro altri paesi.

Il Perù ha avviato occasionali misure repressive contro il mercurio illegale, tra cui il raid “Operazione Mercurio” del 2019 nella regione di Madre de Dios, nell’Amazzonia peruviana, e un sequestro record di mercurio di contrabbando all’inizio di quest’anno nel porto di Callao. Tuttavia, i gruppi indigeni affermano che l’applicazione delle norme rimane frammentaria e che le reti corrotte permettono al commercio di prosperare.

Maddalena Ingrao

