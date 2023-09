PERÙ. Il governo vuole imbavagliare giornalisti e stampa

Sindacati e associazioni dei giornalisti in Perù hanno espresso la loro preoccupazione per le restrizioni alla libertà che il governo della presidente Dina Boluarte intende imporre attraverso modifiche al codice penale per ritenere penalmente responsabili manifestanti e giornalisti, è stato riferito a Lima.

«Il Potere Esecutivo intende criminalizzare le persone che manifestano a favore delle proteste», ha dichiarato l’avvocato Roberto Pereira, consulente legale dell’Instituto Prensa y Sociedad, Ipys, un’organizzazione civile che lotta per i diritti del giornalismo. Venerdì scorso, la Commissione Costituzionale del Congresso ha approvato con 18 voti favorevoli e 4 contrari un disegno di legge che consente di perseguire penalmente i “comunicatori” che “incitano” atti di protesta con i loro resoconti.

«È chiaro per noi che ciò che si sta cercando è limitare il più possibile la copertura delle proteste», ha affermato la presidente dell’Associazione nazionale dei giornalisti, Anp, Zuliana Lainez. Ha inoltre affermato che il governo Boluarte aveva già tentato di imporre tagli all’attività giornalistica.

Il plenum del Congresso deve ancora ratificare l’iniziativa parlamentare, il che sembra probabile dato il numero di legislatori fedeli al governo. L’Anp, l’Ipys, il Consiglio peruviano della stampa e l’Associazione interamericana della stampa ritengono che, se il disegno di legge verrà approvato, si creerà un’ampia zona in cui la cronaca sarà lasciata ai criteri personali dei magistrati.

«Ciò che è pericoloso è che la parola “incitare” è direttamente collegata alla parola “chiamare”», ha sottolineato Lainez. Pertanto, un giornalista che abbia riferito sui media di una protesta potrebbe essere perseguito per “incitamento”.

Nonostante le pressioni dell’amministrazione affinché questa legislazione venga approvata, il primo ministro Alberto Otárola ha sottolineato che il governo non vuole imporre restrizioni alla libertà di stampa. «Ancora una volta confermiamo che non esiste alcun rapporto tra quanto dichiarato e quanto fatto; lo diciamo chiaramente: questo criminalizzerà l’attività giornalistica», ha insistito Lainez. A suo avviso, l’unico modo per fugare tutti i dubbi è revocare queste disposizioni.

«Approvarlo così com’è e conferire poteri all’Esecutivo in questo senso sarebbe dannoso non solo per l’esercizio della libertà di espressione, ma sarebbe un colpo mortale per la libertà di stampa in questo paese e per la democrazia», ha aggiunto.

La criminalità in Perù è recentemente aumentata, in particolare rapine, estorsioni e omicidi su commissione. In questo scenario, si ritiene che il governo di Boluarte sia alla ricerca di poteri straordinari, ma ha minimizzato le voci secondo cui potrebbe cercare di imitare modelli come quello del presidente Nayib Bukele in El Salvador.

I portavoce dei partiti di destra peruviani hanno elogiato Bukele nonostante le critiche dei gruppi per i diritti umani. Anche Otárola e il giudice capo della Corte Suprema Javier Arévalo hanno espresso il loro sostegno all’approccio di Bukele.

Le proteste contro l’amministrazione Boluarte da quando è subentrata dopo l’impeachment di Pedro Castillo Terrones hanno provocato oltre 49 morti dirette e 77 indirette mentre organizzazioni per i diritti umani come la Commissione interamericana per i diritti umani hanno denunciato eccessi da parte delle forze dell’ordine, oltre a esecuzioni extragiudiziali. A questo proposito sono state decisive le testimonianze fotografiche e cinematografiche raccolte dagli organi di informazione.

Maddalena Ingrao