PERÙ. Fujimori al ballottaggio promette ordine e sicurezza, nell’ombra del padre 

La conservatrice Keiko Fujimori si candiderà domenica alla presidenza del Perù al ballottaggio, sperando che la sua linea dura contro la criminalità, in un momento di crescente insicurezza, possa prevalere sull’eredità familiare che divide gli elettori.

Fujimori, 51 anni, ha ottenuto la percentuale di voti più alta al primo turno delle elezioni di aprile, con il 17,17%. Affronterà il deputato di sinistra Roberto Sanchez, che si è classificato secondo con il 12,03%, riporta Reuters.

Questo è il quarto tentativo di Fujimori di conquistare la presidenza. Nella sua ultima candidatura, nel 2021, fu sconfitta dal candidato di sinistra Pedro Castillo, che fu poi rimosso dall’incarico dopo aver tentato di sciogliere il Congresso. Castillo ha appoggiato la sua avversaria al ballottaggio dal carcere.

Fujimori porta il pesante fardello del suo cognome. Suo padre, Alberto Fujimori, è stato presidente del Perù dal 1990 al 2000. Figura controversa, alcuni gli attribuivano il merito di aver portato stabilità al Paese, mentre gli oppositori lo criticavano definendolo autocratico. Ha trascorso 16 anni in prigione per violazioni dei diritti umani commesse durante il suo mandato.

Dopo essersi inizialmente distanziata dall’eredità politica del padre, Fujimori si è progressivamente avvicinata ad essa, abbracciando ora la sua immagine di uomo forte. Si presenta come la candidata più in grado di ristabilire l’ordine e la stabilità, mentre il Perù è alle prese con l’aumento dei tassi di omicidio ed estorsione, una preoccupazione fondamentale per gli elettori.

Keiko Fujimori ha trascorso anni sotto inchiesta per presunte irregolarità nel finanziamento della campagna elettorale, accuse poi ritirate lo scorso anno. È stata detenuta in custodia cautelare due volte, tra il 2018 e il 2020, trascorrendo quasi un anno e mezzo in carcere.

Fujimori è entrata nella vita pubblica da adolescente, ricoprendo di fatto il ruolo di first lady dall’età di 19 anni durante la presidenza del padre, dopo la separazione dei genitori.

In seguito ha studiato economia aziendale negli Stati Uniti e ha costruito la sua base politica. Nel 2006 è stata eletta al Congresso con il maggior numero di voti mai registrato per un parlamentare peruviano. Ha perso tre ballottaggi presidenziali per un margine ristretto contro diversi candidati nel 2011, 2016 e 2021.

Nonostante la sua esperienza, una delle maggiori sfide per Fujimori rimane l’alto tasso di impopolarità, sebbene i sondaggi d’opinione mostrino un calo negli ultimi mesi. Secondo l’istituto di sondaggi Ipsos Perù, a maggio il 40% degli elettori ha dichiarato che non l’avrebbe sicuramente sostenuta al ballottaggio, in calo rispetto al 59% circa prima del primo turno.

Oltre all’eredità familiare e al persistente risentimento per le accuse di corruzione, gli oppositori affermano che il suo partito di destra, Forza Popolare, dominante in Parlamento, ha ripetutamente bloccato le riforme. Centinaia di sostenitori di sinistra e gruppi della società civile hanno manifestato sabato scorso a Lima per protestare contro Fujimori.

Maddalena Ingroia

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