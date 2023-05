PERÙ. Franano i cantieri del porto cinese di Chancay

L’ufficio del pubblico ministero del Perù ha avviato un’indagine sulla società cinese COSCO Shipping Ports Ltd dopo una frana in uno dei cantieri di costruzione del tunnel della società nel principale mega-porto di Chancay nel paese.

L’incidente, avvenuto nella provincia costiera di Huaral, ha danneggiato almeno quattro abitazioni nei pressi del tunnel e ha costretto l’impresa a sospendere i lavori riporta MercoPress.

L’ufficio del procuratore ha dichiarato sul suo account Twitter di aver avviato un’indagine preliminare su persone della società che secondo lei potrebbero essere responsabili.

Come parte del progetto, COSCO sta costruendo un tunnel di 1,8 km sotto un quartiere residenziale nella città di Chancay per collegare il porto con un’autostrada. La prima fase del progetto da 1,3 miliardi di dollari dovrebbe essere completata entro la fine del prossimo anno.

La procura ha anche affermato di aver chiesto alla società di riferire sui lavori che ha svolto “sotto pena di essere denunciato per disobbedienza all’autorità”.

Il porto è concepito come un hub lungo la costa del Perù con lo scopo di facilitare un maggiore commercio con l’Asia e dovrebbe diventare un’infrastruttura colossale che trasformerà l’ex villaggio di pescatori di 65.000 persone in una pietra miliare del crescente commercio e dell’influenza della Cina in America Latina.

Il porto polivalente, a circa 80 chilometri a nord di Lima, spedirà principalmente minerali e merci in Cina ed è destinato a diventare un avamposto cruciale per il commercio internazionale lungo il bacino del Pacifico.

Inoltre un impianto di desalinizzazione consentirà al porto di non sottoporre a stress le riserve idriche esistenti. È previsto anche un impianto di trattamento delle acque reflue, che dovrebbe migliorare la qualità dell’acqua nella baia, dato che oggi la maggior parte degli effluenti arriva in mare non trattata. Il progetto portuale è anche soggetto a revisione archeologica a causa dell’omonima cultura precolombiana Chancay che fiorì nella zona.

Secondo i termini dell’accordo originale tra Cosco e Glencore, Volcan, quotata a Lima, può obbligare Cosco a rilevare la sua restante quota del 40% entro cinque anni dall’avvio delle operazioni commerciali del porto.

Anna Lotti