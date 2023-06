PERÙ. Forze speciali americane, giapponesi e peruviane contro il narcotraffico

Circa 87 Marines statunitensi sono stati dispiegati per lo scambio di 16 giorni di operazioni bilaterali nella giungla con la Marina de Guerra del Perù presso la base navale di Iquitos, sul Rio delle Amazzoni.

La presenza di truppe straniere, armate di fucili, pistole, lanciagranate, silenziatori e dispositivi di visione notturna all’avanguardia, è stata autorizzata dal Congresso peruviano giovedì scorso con 66 voti favorevoli e 37 contrari. Sono state autorizzate anche unità navali e personale militare dal Giappone, riporta MercoPress.

Il documento del Congresso peruviano parla di “benefici” orientati ad «aumentare le capacità militari, nonché a svolgere pienamente i ruoli strategici delle Forze Armate, consentendo loro di acquisire conoscenze su nuove tecniche, tattiche e procedure, e di aumentare il livello di addestramento e di interoperabilità dei mezzi coinvolti; nonché di rafforzare le relazioni bilaterali con le marine coinvolte» nel «promuovere il rafforzamento delle relazioni internazionali in materia di sicurezza e difesa nazionale».

Il progetto di addestramento congiunto «non pregiudica in alcun modo la sovranità e l’integrità territoriale, né comporta l’installazione di basi straniere», si legge nel documento congressuale.

Nel mese di maggio è stato autorizzato l’ingresso di truppe statunitensi per “svolgere attività di cooperazione addestrativa con le Forze Armate” tra il 1° giugno e il 31 dicembre, secondo una risoluzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale El Peruano.

Nella risoluzione si legge che saranno svolte «diverse attività di cooperazione addestrativa con le Forze Armate associate all’esercitazione militare internazionale Resolute Sentinel 2023».

Resolute Sentinel è un’esercitazione del Comando Sud degli Stati Uniti (SOUTHCOM) guidata dalla 12a Forza Aerea (Air Force Southern) che si è tenuta per la prima volta nel 2021. È nata dalle esercitazioni annuali di assistenza umanitaria congiunta New Horizons e Beyond the Horizons, che si svolgono in America Latina e nei Caraibi.

In questo scenario, membri delle Forze speciali statunitensi, dell’Aeronautica statunitense (USAF) e della Forza spaziale statunitense (USSF) hanno iniziato a entrare nel Paese all’inizio del mese.

Luigi Medici