PERÙ. COSCO è sbarcata a Chancay per costruire un porto

I principali porti lungo la costa occidentale delle Americhe sono stati bloccati per gran parte degli ultimi due anni a causa del Covid e delle sfide al trasporto marittimo, come la guerra in Ucraina.

Il conglomerato statale cinese Cosco Shipping Holdings sta costruendo, praticamente da zero, un porto in acque profonde da 3 miliardi di dollari collegato a un vasto parco industriale e logistico, in collaborazione con un’unità della società commerciale svizzera Glencore a Chancay, 55 km a nord di Lima, lungo la costa pacifica del Perù.

Cartelli in spagnolo e cinese salutano le tappe della costruzione e i prossimi lavori pubblici. Migliaia di lavoratori si muovono all’interno del sito di 1.100 ettari. Cosco opera in circa 35 porti in tutto il mondo, ma Chancay sarà il primo avamposto del conglomerato in Sud America, riporta Nikkei.

«Cosco Shipping collaborerà con il Perù per sviluppare il porto di Chancay in un importante hub portuale in America Latina», ha dichiarato il presidente Xu Lirong nel 2019, quando la società ha chiuso l’accordo per l’acquisto del 60% del progetto dall’unità Volcan di Glencore per 225 milioni di dollari. «Il porto di Chancay è un’iniziativa importante per l’attuazione della Belt and Road Initiative per la Cina e il Perù (…) La Cosco Shipping si impegna a sviluppare il porto di Chancay come esempio nell’ambito della Belt and Road Initiative».

Cosco non sta affrontando questa sfida da sola. Le aziende statali China Railway Group e China Communications Construction, in particolare la sua unità China Harbour Engineering, stanno guidando la costruzione del nuovo porto. Secondo il progetto, il nuovo porto sarà in grado di gestire le navi portacontainer più grandi del mondo e di trattare fino a 1 milione di container standard all’anno; l’apertura dei primi moli è prevista tra un anno.

Il valore principale del Perù come partner commerciale della Cina è rappresentato dal rame, un elemento cruciale per la produzione e l’edilizia. Tuttavia, sebbene le aziende statali cinesi gestiscano due delle maggiori miniere di rame del Perù, è probabile che nessuna delle loro produzioni passi per Chancay, poiché la Cosco sta dando priorità alle infrastrutture per la movimentazione di container standard e di prodotti agricoli. La farina di pesce è un’altra delle principali importazioni cinesi dal Paese.

Il commercio di container del Perù con la Cina è molto inferiore a quello del vicino Cile. L’anno scorso il Cile ha ricevuto dalla Cina 643.958 unità equivalenti a venti “Teu” di container, mentre ne ha spediti 331.047. Per il Perù, sono entrati 397.046 Teu e ne sono usciti 133.239.

Il porto di Callao, alla periferia di Lima, attualmente il principale porto commerciale del Perù e l’hub per container più trafficato del Sud America, ha movimentato circa 2,4 milioni di Teu. L’unità portuale della compagnia di navigazione danese A.P. Moller-Maersk controlla il lato nord di Callao, mentre l’operatore del terminal di Dubai DP World gestisce il lato sud, dove sta investendo 350 milioni di dollari per espandere la capacità.

Cosco è ora dietro a Maersk nel servizio trans-pacifico verso la costa occidentale del Sud America. Secondo i dati pubblicati lo scorso anno da BlueWater Reporting, il gruppo danese controllava il 21% della capacità lungo la rotta commerciale, mentre Cosco era al secondo posto con altre due compagnie di navigazione al 14%.

Ma ci si aspetta che la quota Cosco cresca una volta che il nuovo porto della compagnia sarà operativo, indipendentemente dal fatto che il porto stesso produca o meno profitti.

Se il Perù sarà in grado di catalizzare lo sviluppo dei parchi industriali pianificati nelle vicinanze, che potrebbero trarre vantaggio dal nuovo porto e dalla sua posizione lungo la Pan-American Highway, Chancay potrebbe diventare anche un importante motore di crescita dell’area.

Sta per essere anche realizzato un tunnel di 1,8 km che collegherà l’immediata area portuale con il sito del parco industriale e logistico, in modo che i camion possano viaggiare sottoterra tra le due zone anziché utilizzare le strade cittadine.

Un nuovo impianto di desalinizzazione consentirà al porto di non sottoporre a stress le riserve idriche esistenti. È previsto anche un impianto di trattamento delle acque reflue, che dovrebbe migliorare la qualità dell’acqua nella baia, dato che oggi la maggior parte degli effluenti arriva in mare non trattata. Il progetto portuale è anche soggetto a revisione archeologica a causa dell’omonima cultura precolombiana Chancay che fiorì nella zona.

Secondo i termini dell’accordo originale tra Cosco e Glencore, Volcan, quotata a Lima, può obbligare Cosco a rilevare la sua restante quota del 40% entro cinque anni dall’avvio delle operazioni commerciali del porto. Nella sua relazione annuale, Csco ha stimato il costo potenziale di acquisto al 31 dicembre a 232,3 milioni di dollari.

Antonio Albanese