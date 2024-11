PERÙ. Chancay è operativo. Un vero incubo strategico per gli USA

Il nuovo porto in acque profonde di Chancay, a nord di Lima, è aperto al pubblico, segnando l’inizio di una nuova era di spedizioni efficienti e ad alta capacità tra Cina e Perù, con un collegamento con il Brasile attraverso le Ande.

Il presidente cinese Xi Jinping si è unito alla presidente peruviana Dina Boluarte per la cerimonia di inaugurazione del porto il 14 novembre, partecipando tramite collegamento video dal Palazzo del Governo di Lima. Xi era lì anche per partecipare agli incontri annuali del vertice APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), iniziati il ​​giorno successivo, riporta AT.

Costruito da COSCO (China Ocean Shipping Company) e dalla società mineraria peruviana Volcan negli ultimi tre anni, il porto di Chancay ha una profondità massima di 17,8 metri, più profondo del porto principale del Perù, Callao. Ciò gli consentirà di gestire le più grandi navi portacontainer del mondo.

Finanziato da banche cinesi, con un investimento totale superiore a 3,5 miliardi di dollari, Chancay è posseduto al 60% da COSCO. Si prevede che verranno creati più di 8.000 posti di lavoro. Si prevede che il fatturato annuo raggiungerà i 4,5 miliardi di dollari.

A partire da 1 milione di TEU, la produttività annuale del porto dovrebbe aumentare fino a 3,5 milioni di TEU quando tutte le strutture saranno completate, rendendolo il principale porto in acque profonde sulla costa occidentale del Sud America.

Un parco di stoccaggio, industriale e commerciale accanto al porto servirà sia gli investitori stranieri sia gli sfollati dall’affollata area di Lima-Callao.

Eliminando il trasbordo tramite Manzanilla, Messico, o Long Beach, California, Chancay dovrebbe ridurre i tempi di trasporto da e per la Cina di oltre un terzo, da 35 a 23 giorni, riducendo al contempo i costi logistici totali di circa il 20%. Chancay dista più di 4.500 km da Manzanilla e più di 6.600 km da Long Beach.

Il porto di Chancay è completamente automatizzato, dotato di gru senza equipaggio prodotte da Shanghai Zhenhua Heavy Industries, camion container elettrici senza conducente realizzati da SAIC Motor e apparecchiature di controllo wireless 5G di Huawei. Tutte le apparecchiature importanti provengono dalla Cina. Gli ingegneri si spostano nel porto su pick-up BYD.

Il porto è collegato alla Panamericana nord-sud e da lì al Brasile tramite la Southern Interoceanic Highway, che attraversa Cuzco, Porto Velho nell’alto bacino amazzonico e fino a San Paolo e Porto de Santos sulla costa atlantica.

Secondo Xi, “Stiamo assistendo non solo alla solida e riuscita implementazione congiunta della Belt and Road Initiative in Perù, ma anche alla nascita di un nuovo corridoio terra-marittimo tra Asia e America Latina e Caraibi in una nuova era”. Boluarte ha dichiarato: “Con questo mega progetto, stiamo iniziando una trasformazione che consoliderà il paese come centro logistico tecnologico e industriale di livello mondiale che ci proietterà strategicamente nella regione Asia-Pacifico”.

Chancay è stata costruita dai cinesi nel “cortile di casa” Usa, è anche più avanzata di qualsiasi porto marittimo negli Stati Uniti; un vero incubo strategico.

Secondo gli studiosi militari la marina cinese potrebbe utilizzare Chancay in futuro. Il governo peruviano ha concesso a COSCO il diritto esclusivo di gestire Chancay per 30 anni. Il ministro dei trasporti peruviano ha affermato di fronte all critiche Usa che i funzionari doganali e portuali peruviani svolgeranno il loro ruolo abituale a Chancay e che il capitale cinese non è diverso da quello americano o britannico.

In ogni caso, il Perù acquisisce un porto che non potrebbe costruire da solo e che dovrebbe portare a un aumento sostanziale del suo commercio con Cina e Brasile. Si prevede inoltre che le navi ecuadoriane e cilene trasporteranno merci a Chancay per inviarle in Asia. E ci sono progetti per una ferrovia transcontinentale Brasile-Perù che arriverebbe a Chancay, aggirando il Canale di Panama.

La Cina è già il più grande partner commerciale del Perù, classificandosi al primo posto sia nelle esportazioni che nelle importazioni, e Chancay dovrebbe ampliare il suo vantaggio. Gli Stati Uniti sono al secondo posto, con Canada, India, Corea del Sud, Giappone, Cile, Spagna, Paesi Bassi e Brasile ben dietro individualmente ma davanti agli Stati Uniti nel complesso. Nel 2023, le esportazioni del Perù verso la Cina erano 2,5 volte superiori alle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Il Perù è membro del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), l’accordo di libero scambio stipulato dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dal TPP (Trans-Pacific Partnership) originale nel 2017. Gli altri membri del CPTPP sono Giappone, Vietnam, Malesia, Singapore, Brunei Darussalam, Australia, Nuova Zelanda e, nelle Americhe, Cile, Messico e Canada.

Il Perù ha anche un accordo di libero scambio con la Cina, che è stato potenziato durante la visita di Xi. Di conseguenza, il commercio tra i due paesi dovrebbe espandersi di almeno il 50%.

Luigi Medici

