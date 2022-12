PERÙ. Caos nelle strade, ma l’economia è salda

Quando la presidente peruviana Dina Boluarte è entrata in carica diventando il sesto capo di Stato in quattro anni, i media di tutto il mondo hanno indicato il Paese sudamericano, come un esempio di instabilità e caos politico ma non è necessariamente vero, poiché il Perù ha una delle economie più stabili e in crescita sostenuta della regione.

Secondo la costituzione peruviana, la Banca Centrale e di Riserva del Perù è totalmente indipendente e da sedici anni è guidata dallo stesso economista, Julio Emilio Velarde Flores. L’inflazione è tra le più basse della regione e le riserve internazionali le più alte in rapporto alle dimensioni dell’economia peruviana, riporta MercoPress.

I presidenti peruviani e le turbolenze politiche si sono susseguiti, ma l’economia si è espansa negli ultimi trent’anni. Velarde è presidente della Banca centrale dal 2006, ma in precedenza è stato membro del consiglio di amministrazione della banca negli anni Novanta e nel decennio successivo. L’anno scorso, quando l’ex presidente Pedro Castillo, marxista attualmente in carcere, è entrato in carica nel 2021, su richiesta del settore imprenditoriale, Castillo ha nuovamente ratificato l’incarico di Velarde per altri cinque anni.

Il fatto è che, nonostante gli sconvolgimenti politici, l’economia peruviana è destinata a crescere del 3% quest’anno e del 2,9% nel 2023. L’inflazione annua si attesta all’8,2% ed è a una cifra dal 1997, a confronto con il più 100% dell’Argentina, mentre le riserve internazionali ammontano a 74 miliardi di dollari, le più alte della regione rispetto alle dimensioni dell’economia.

In effetti, Velarde ammette di non aver avuto grandi divergenze con l’Esecutivo e afferma che «l’autonomia della Banca Centrale in Perù è ben garantita». Una bella differenza rispetto a quanto accaduto, ad esempio, con la Federal Reserve negli Stati Uniti o con la Banca d’Inghilterra.

Un’altra ragione dell’approccio ortodosso della banca centrale peruviana, analogamente all’Uruguay, è che il commercio di valuta forte, principalmente di dollari, è del tutto legale, così come lo è avere depositi in dollari in qualsiasi banca peruviana, senza bisogno di avere controlli speciali su eventuali capitali che fuggono dal Paese nei momenti di stress politico.

Ma nonostante il solido sistema bancario centrale e di riserva, il sistema politico presenta una serie di debolezze strutturali. La Costituzione peruviana presenta anche gravi lacune, proliferazione di partiti politici, limiti alle coalizioni, chi vince può diventare presidente con il 20% dei voti e nella maggior parte dei casi con un sostegno insufficiente da parte del Congresso uninominale. Allo stesso modo, i candidati più promettenti possono eludere i precedenti penali e/o di corruzione.

Maddalena Ingrao