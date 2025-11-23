PARAGUAY. Polli sudamericani sui mercati di Manila

Il Paraguay ha completato con successo la sua prima esportazione di carne di pollame nelle Filippine, raggiungendo un traguardo significativo nella sua strategia di espansione commerciale con il mercato asiatico.

La spedizione inaugurale è avvenuta appena due mesi dopo l’apertura ufficiale del mercato filippino ai prodotti avicoli del paese sudamericano, come annunciato questa settimana ad Asunción, riporta MercoPress.

Questo risultato è un elemento fondamentale della strategia commerciale del governo del presidente Santiago Peña rivolta all’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ASEAN.

La spedizione soddisfaceva tutti i requisiti sanitari e commerciali richiesti, segnando l’inizio di una nuova finestra di opportunità per il settore agricolo paraguaiano.

Il Sud-est asiatico è il mercato più attraente per la carne di pollo, grazie al rapido aumento del consumo di proteine ​​animali, che determina una forte domanda. Ha inoltre osservato che si prevede una crescita dell’espansione del mercato nelle Filippine, con un impatto positivo sulla catena del valore grazie all’aumento della manodopera diretta e indiretta, oltre a rappresentare un’opportunità per i fornitori locali di mais.

In un simile scenario ricconi opportunità, un ruolo cruciale sono stati gli sforzi governativi, in particolare delle missioni commerciali e del coordinamento con istituzioni come il Ministero dell’Industria e del Commercio, il Ministero degli Affari Esteri e il Servizio Nazionale per la Qualità e la Salute Animale, Senacsa, per l’apertura del mercato filippino.

Le relazioni tra Filippine e Paraguay, nazioni geograficamente distanti, durano da molto tempo e sono attualmente caratterizzate da una reciproca cooperazione in numerosi settori. Entrambi i paesi condividono un’eredità spagnola, che influenza la loro gastronomia, tra gli altri argomenti di interesse comune.

Il Paraguay esporta principalmente prodotti agricoli come soia e carne nelle Filippine. A loro volta, le Filippine inviano manufatti ed elettronica al Paraguay. Inoltre, gli investimenti reciproci sono aumentati, con aziende filippine interessate all’agricoltura, all’energia e alle infrastrutture paraguaiane, mentre le imprese paraguaiane sono entrate nel mercato filippino in settori come l’estrazione mineraria e il turismo.

Inoltre, Paraguay e Filippine mantengono cordiali relazioni politiche e diplomatiche, sostenendosi reciprocamente nelle organizzazioni internazionali.

Secondo Senacsa, a ottobre, le spedizioni di pollame paraguaiano hanno raggiunto circa 9 milioni di dollari, con l’Albania come destinazione principale, seguita da Vietnam e Iraq.

