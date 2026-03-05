PARAGUAY. Conseguenze nella Triplice Frontiera della Guerra in Medio Oriente

Secondo il viceministro della Sicurezza Interna del Paraguay, Óscar Pereira, il governo ha attivato misure di intelligence, prevenzione e controllo finanziario nell’area dei tre confini che condivide con Argentina e Brasile, a fronte delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Pereira ha affermato che l’attenzione è rivolta a una più stretta supervisione del “finanziamento illecito” e alla prevenzione dell'”infiltrazione di gruppi estremisti”, con al centro del piano gli sforzi antiterrorismo e antiriciclaggio. Ha aggiunto che le misure includono la condivisione di informazioni e l’analisi di intelligence coordinate con organismi nazionali e internazionali, riporta MercoPress.

Il viceministro ha espresso il “pieno sostegno” dell’amministrazione paraguaiana alle decisioni prese dagli Stati Uniti nel confronto con l’Iran, che ha descritto come uno “Stato che promuove il terrorismo”, secondo ABC Color.

Dal punto di vista operativo, Pereira ha affermato che le autorità hanno attivato meccanismi istituzionali volti a tracciare i flussi di denaro “legali e illegali”, citando il Segretariato antiriciclaggio del Paraguay, Seprelad, la Direzione Nazionale delle Entrate Fiscali (DNIT), la Polizia Nazionale e altre agenzie. Ha inoltre sottolineato la riattivazione e l’ampliamento del mandato del Comando Tripartito – il meccanismo di coordinamento Paraguay-Argentina-Brasile – per includere compiti legati all’antiterrorismo e alla lotta al riciclaggio di denaro.

Pereira ha sottolineato che si tratta di un atteggiamento preventivo piuttosto che punitivo. “Non abbiamo un’operazione specifica in corso; stiamo lavorando per prevenire situazioni di estremismo”, ha affermato. Ha riconosciuto che le ipotesi di lavoro includono sia potenziali infiltrazioni estremiste che dinamiche di reclutamento legate alla criminalità organizzata, e ha affermato che il governo ha aumentato la sua presenza attiva in luoghi sensibili.

Ha anche affermato che il Paraguay mantiene una politica di tolleranza religiosa, ma che “la tolleranza ha dei limiti”, in riferimento alla prevenzione della radicalizzazione e dell’emergere di comportamenti estremisti.

Pereira ha inoltre confermato gli scambi di informazioni in corso con le agenzie internazionali e ha evidenziato la presenza di un ufficio che collabora direttamente con l’FBI, composto da poliziotti paraguaiani formati dall’FBI e con accesso a strumenti analitici, si legge nel rapporto.

In precedenti dichiarazioni, riporta EFE, il viceministro aveva affermato che il Paraguay ha rafforzato la sicurezza attorno alle ambasciate e ai siti collegati agli Stati Uniti e a Israele e che, nell’area del Triplice Confine, “sono stati attivati ​​tutti i meccanismi di prevenzione”.

Lucia Giannini

